Umfrage: Speichern Sie Ihre Daten regelmäßig?

Pokémon GO: Die Feldforschungen und Events im Februar 2024

Was wissen wir über die Feldforschung in „Pokémon GO” im Februar 2024? Das verraten wir Dir in diesem Ratgeber. Außerdem erfährst Du, welche Pokémon-GO-Events (unter anderem Rampenlicht-Stunden und Raids) für den laufenden Monat angekündigt sind.