Den passenden Internetanschluss finden

In Zeiten von Homeoffice, Streaming-Services und vielen WLAN-Geräten zuhause brauchst Du eine schnelle Internet-Verbindung. Mit unserem Gigabit-Tarif nutzt Du Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Aber wie kommt das superschnelle Internet von Vodafones GigaNetz überhaupt zu Dir nach Hause? Hier erfährst Du mehr über die Kabel-Glasfaser-Technologie des Düsseldorfer Netz-Pioniers.Mit bis zu 1.000 Mbit/s im Vodafone Gigabit-Netz surfen: Hier geht es zum Tarif! Wie kommt das GigaNetz zu Dir nach Hause? Im Gigabit-Netz von Vodafone legen die Daten den Großteil der Strecke schon heute über Glasfaser zurück. Von unserem Haupttechnikzentrum (Headend) werden sie in das öffentliche Verteilernetz übertragen. Dort werden die Daten über ein weitverzweigtes Geflecht aus Hubs (regionale Verteilerzentren) und Nodes (große grauen Kästen am Straßenrand) weitergegeben. An diesen Nodes oder auch Glasfaser-Knoten werden die optischen Signale aus der ...