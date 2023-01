Samsung Galaxy Buds als Spezial-Mikros

Featured: Flaggschiff-Smartphones 2022: Besondere Features von iPhone 13 Pro Max und Co.

Besondere Features von Flaggschiff-Smartphones 2022: Scharfes Display, starke Kamera, schneller Prozessor – in einigen Bereichen sind sich die Top-Handys sehr ähnlich. Doch es gibt bedeutende Unterschiede zwischen iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra und Co. Welches Smartphone ist am besten gegen Wasser geschützt? Welches Modell ist am sichersten? Und wo kannst Du Deinen Kopfhörer mit Klinkenanschluss verwenden? Diesen Fragen gehen wir in dieser Übersicht auf den Grund – und listen deshalb in diesem Flaggschiff-Vergleich die besten Handys mit ihren jeweiligen besonderen Eigenschaften auf. Auf diese Weise kannst Du die Geräte besser voneinander unterscheiden – und hast mit der Liste vielleicht eine praktische Entscheidungshilfe zur Hand. Wenn Du eine etwas ausführlichere Vorstellung von mehreren Top-Handys suchst, hilft Dir unsere Übersicht zu den besten Smartphones 2022 weiter. iPhone 13 Pro Max: Das beste Smartphone 2022? Das iPhone 13 Pro Max gibt es in vier Farben. ...