Expressversand mit Extra-Kosten: Voreinstellung unzulässig

Gemeinsam für Libyen: Vodafone unterstützt die Betroffenen der Flutkatastrophe mit kostenfreien Anrufen und SMS

Die Überschwemmungen in Libyen haben Tausenden Menschen ihre Heimat und Lebensgrundlage genommen. Noch immer gibt es zahlreiche Vermisste. In Zeiten wie diesen kann ein kurzer Anruf oder eine Nachricht die Welt bedeuten. Das ist auch Vodafone Deutschland und der Vodafone Group bewusst. Deshalb unterstützen sie die Betroffenen der Unwetterkatastrophe und die in Deutschland lebenden Angehörigen mit kostenfreien Anrufen und SMS.