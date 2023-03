3D-Audio: Sonos setzt auf Musik mit Raumklang

Featured: Smartphones mit gutem Sound: Diese Handys bieten das beste Musikerlebnis

Handys können vieles, aber können sie auch Musik in ihrer vollen Brillanz wiedergeben? Ja, denn einige Modelle punkten mit einer guten bis sehr guten Klangqualität. Wir stellen Dir hier die Smartphones vor, die mit einem guten Sound aufwarten. Aktuelle Smartphones erreichen in vielen Disziplinen Höchstleistungen: Sie haben Kameras an Bord, die dank künstlicher Intelligenz und raffinierter Linsen Bilder wie vom Profifotografen knipsen. Sie besitzen Displays mit hoher Auflösung, schnelle Prozessoren und ausdauernde Akkus. Zudem haben sie jede Menge Speicherplatz unter der Haube. Doch einige Modelle können noch weitaus mehr: Diese Smartphones bieten auch einen guten Sound. Apropos Sound: Mit dem Music-Pass von Vodafone streamst Du Deine Lieblingsmusik am Smartphone, ohne Datenvolumen zu verbrauchen! Apple iPhone 13 Pro Max Das aktuelle Flaggschiff aus dem Hause Apple macht fast alles besser als seine vorangegangene Version. Das Display, das Arbeitstempo sowie die ...