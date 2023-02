Whatsapp baut Status-Meldungen aus

Featured: Europäischer Tag des Notrufs 112: So unterstützen Dich Mobilfunk-Technologien im Notfall

Niemals möchtest Du sie erleben: Die Situation, in der Du zum Telefon greifen und den Notruf wählen musst. Trotzdem sollten im Ernstfall alle sofort wissen, was zu tun ist. Zum Tag des Europäischen Notrufs am 11. Februar zeigen wir Dir, wie Dich moderne Technologien bei einem Anruf über die 112 unterstützen und wie Du Dich im Ernstfall verhältst.