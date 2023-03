So viele Menschen lassen ihr Smartphone reparieren

Featured: GigaGreen Repair Service: Rette Dein kaputtes Smartphone mit Vodafone

Ein zersprungenes Display, ein schwächelnder Akku oder kleine Software-Macken: es gibt viele Gründe, Dein altes Smartphone gegen ein neues zu ersetzen. Doch es gibt noch mehr gute Gründe, es reparieren zu lassen und weiterhin zu nutzen. Mit dem GigaGreen Repair-Service von Vodafone verlängerst Du die Lebensdauer Deiner Mobilgeräte und tust der Umwelt etwas Gutes. Handy kaputt? Dann muss schnell ein neues her! So denken viele Menschen und lassen ihre defekten Mobilgeräte in einer Schublade verschwinden – zusammen mit zig anderen ausrangierten Handys und elektronischen Altlasten. Fast 200 Millionen Mobilgeräte sollen laut einer Umfrage des Digitalverband Bitkom in deutschen Haushalten schlummern. Das ist weder nachhaltig noch notwendig – denn viele defekte Geräte lassen sich reparieren und können Dir noch lange Freude bereiten. Mit dem GigaGreen Repair-Service von Vodafone hast Du länger Freude an Deinem Smartphone und kannst es mit grünem Gewissen weiternutzen. Schnell, ...