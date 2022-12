KI-Generator DALL-E: Wie aus Text ein Bild wird

Featured: Farbe im Dunklen: Diese Infrarot-KI färbt Nachtsichtaufnahmen

Nachts sind alle Katzen grau, denn das menschliche Auge nimmt im Dunklen keine Farben wahr. Forschende in den USA haben nun jedoch eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, die mithilfe von Deep Learning aus Infrarotbildern originalgetreue Farbaufnahmen macht. Wie die Infrarot-KI das macht, liest Du hier. Damit können auch wir Menschen Nachtsicht in Farbe genießen – und sehen nicht mehr nur monochromatisch grüne Aufnahmen. Doch wie funktioniert das genau? Wir bringen Licht ins Dunkle und zeigen Dir, was hinter der Nachtsicht-KI steckt und was sie heute schon kann. Mehrere Wellenlängen für eine Farbe Informatiker Pierre Baldi, Augenarzt Andrew Browne und sechs weitere Forschende, allesamt an der University of California in Irvine (UCI), zeigen in ihrer Forschungsarbeit, wie sich aus Infrarotaufnahmen mit mehreren Wellenlängen Farben rekonstruieren lassen. Die in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Plos One vorgestellte Nachtsicht-KI kann originalgetreue Farbbilder von ...