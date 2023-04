Phishing: Gefälschte Paketdienst-Nachrichten kursieren

Ermittlungen: Vermeintliche Paketzustellung: Betrug durch Phishing

Betrüger sind über Benachrichtigungen per E-Mail und SMS in Zusammenhang mit vermeintlichen Paketzustellungen an Bank- und Kreditkartendaten ihrer Opfer gelangt. Von den Konten der Betroffenen wurden anschließend Beträge im vierstelligen Bereich abgebucht. Von den betrügerischen Nachrichten waren nach Angaben der Polizei Menschen in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und der Zollernalbkreis betroffen.