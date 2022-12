Wann Gadgets illegale Spionagegeräte sind

Featured: Smarte Vatertag-Gadgets: Von der Bluetooth-Kühlbox bis zur Flugdrohne

Suchst Du zum internationalen Vatertag noch ein originelles Geschenk? Oder praktisches Zubehör für eine ausgelassene Sommerparty? Wir haben für Dich ein paar smarte Vatertag-Gadgets herausgesucht, über die sich jeder Papa freuen wird. Christi Himmelfahrt ist ein Feiertag für alle, aber für eine Gruppe ist es ein zusätzlicher Ehrentag: Väter. Nicht selten kannst Du Scharen an Herren mit Bollerwagen durch die Gegend ziehen sehen. Einige machen es sich auch gemeinsam am Grillfeuer bequem oder zelebrieren im kleinen Kreis mit ihren Familien. Am Vatertag feiern sich die Papas am liebsten selber und dafür haben wir die passenden smarten Vatertag-Gadgets zusammengestellt. GreenAkku: Die vielseitige Bluetooth-Kühlbox Das Kaltstellen von Grillgut und Getränken hat an allen warmen Sommertagen oberste Priorität – nicht nur am Vatertag! Der GreenAkku ist die Luxus-Variante einer Kühlbox und technisch gesehen eher ein Kühlschrank. Er ist nämlich mit einer Kompressor-Kühlung ...