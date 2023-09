iPhone erhält Standby-Vollbildmodus und mehr

iOS 17: Passwörter mit Familie oder Freund:innen via iCloud-Schlüsselbund teilen

In Apples neuem Smartphone-Betriebssystemen ist es möglich, Zugangsdaten aus dem iCloud-Schlüsselbund unkompliziert und sicher an andere weiterzugeben. Das gilt auch für iPads und Macs. Wir erklären, wie Du auf dem iPad, Mac und in iOS 17 Passwörter teilen kannst.