Wann Alarmglocken für einen Datenklau läuten sollten

Featured: So gelingt die digitale Energiewende: Neues Paper vom EPC mit Unterstützung des Vodafone Instituts zeigt konkrete Lösungen auf

Wie kann die Energiewende schneller gelingen und was braucht es für einen umfassenden Umstieg auf grüne Energien? Mit diesen Fragen haben sich Expert:innen mit Unterstützung des Vodafone Instituts intensiver auseinandergesetzt. Das nun veröffentlichte Paper mit dem Titel „Digitalisation: An enabler for the clean energy transition“ (übersetzt: Die Digitalisierung: Ein Wegbereiter für den Übergang zu sauberer Energie) hält konkrete Ansatzpunkte und Handlungsempfehlungen für die Politik bereit.