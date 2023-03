Apple: Garage Band erhält wichtiges Sicherheitsupdate

Featured: iOS 15.3: Darum solltest Du das iPhone-Update unbedingt installieren

Apple hat iOS 15.3 (und iPadOS 15.3) veröffentlicht. Große Neuerungen erwarten Dich zwar nicht. Das Update für iPhone und iPad behebt aber mehrere Fehler, darunter eine schwerwiegende Sicherheitslücke innerhalb von Safari. Daher solltest Du es unbedingt herunterladen und installieren. Mit iOS 15.2 hat Apple erst im Dezember 2021 ein großes Update ausgerollt, das zahlreiche Neuerungen eingeführt hat. Neben dem App-Datenschutzbericht landet dadurch auch eine Funktion für Nachlasskontakte auf kompatiblen Geräten. Doch was ist neu in iOS 15.3? Das verraten wir Dir im Folgenden.iOS 15.3.1: Neues Sicherheitsupdate von Apple Am 11. Februar 2022 hat Apple ein neues Update veröffentlicht: iOS 15.3.1 soll die Sicherheit Deines iPhone-Modells erhöhen. Offenbar besteht noch eine weitere Lücke im Browser Safari, die aber nach der Aktualisierung der Vergangenheit angehören sollte. In jedem Fall solltest Du das Update möglichst schnell installieren: Denn Apple zufolge gebe es ...