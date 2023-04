Nintendo repariert Joycons auch nach Garantie-Ende gratis

Featured: Nintendo Switch: Spiele auf die SD-Karte verschieben – so geht’s

Mit einer microSD-Karte erweiterst Du den kleinen 32 Gigabyte großen Speicherplatz der Nintendo Switch oder Switch Lite um bis zu 2 Terabyte. Wir zeigen Dir in diesem Ratgeber, wie Du Spiele vom internen Speicher der Konsole auf Deine SD-Karte verschiebst – und umgekehrt. Installiere das aktuelle System-Update Läuft Deine Konsole noch unter einer alten Firmware, musst Du dies erst durch ein Update aktualisieren. Der Transfer von Speicherdaten funktioniert erst seit der Firmware-Version 10.0.0. Im Folgenden zeigen wir Dir, wie das funktioniert: • Stelle mit der Nintendo Switch eine Verbindung mit dem Internet her. Öffne dazu die „Systemeinstellungen” und scrolle zum Menüpunkt „Internet” • Öffne die „Interneteinstellungen”, wähle den Router in Deinem Haushalt aus und gib das WLAN-Passwort ein. • Hat die Verbindung geklappt, öffne erneut die „Systemeinstellungen”. • Scrolle nach unten bis zum Menüpunkt „Konsole”. • Starte das Update ...