Youtube kennzeichnet verlässliche Gesundheitsinformationen

Featured: Galaxy Z Flip4 vs. Galaxy Z Flip3: Diese Upgrades gibt es

Galaxy Z Flip4 vs. Galaxy Z Flip3: Samsung hat im Sommer 2022 sein Klapp-Handy in einer aktualisierten Version veröffentlicht. Doch wie unterscheidet sich das neue Modell von dem alten? Was sind die Gemeinsamkeiten und was die Unterschiede?