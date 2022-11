Mobilfunk-Netztest: 5G-Ausbau schreitet schnell voran

Featured: 5G-Straßenlaternen in Köln: Vodafone bringt unsichtbare Mobilfunk-Technik ans Netz

Nicht sichtbar, aber hocheffizient: Mit sogenannten Small Cells bringt Vodafone das Echtzeitnetz 5G+ in die Kölner Innenstadt – gut getarnt in den ersten 5G-Straßenlaternen Deutschlands. Die 5G-Neuheit ist der Anfang einer umfassenden Ausbaustrategie. Mit dem geplanten Gigabit-Netz hat die Stadt Köln Großes vor. Kaum hat Vodafone mit 5G+ den Startschuss für das flächendeckende Echtzeit-Netz in Deutschland gegeben, ist auch schon eine weitere 5G-Innovation ans Netz gegangen: In der Kölner Innenstadt hat der Düsseldorfer 5G-Pionier die ersten sogenannten Small Cells mit Gigabit-Bandbreite in Betrieb genommen – unsichtbar verbaut in zwei eigens angefertigten 5G-Straßenlaternen. Köln wird zur Smart City: Small-Cells an Straßenlaternen versorgen die Stadt mit 5G Echtzeit-Mobilfunk. Techniker binden die Standorte mit Glasfaser ans Festnetz an. — Bild: © Vodafone Erleuchtende Innovation: Smart Cells in 5G-Straßenlaternen Die Technologie der Mobilfunk-Kleinzellen steckt ...