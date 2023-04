Die Oneplus Buds Pro 2 verbreiten Airpods-Ästhetik

Featured: Pixel Buds Pro vs. AirPods Pro: Was unterscheidet die Kopfhörer?

Google hat im Mai 2022 neue In-Ears vorgestellt: Die Pixel Buds Pro sind die ersten kabellosen Kopfhörer von Google mit aktiver Geräuschunterdrückung. Zudem verfügen sie wie die AirPods Pro von Apple über einen Transparenzmodus. Da stellt sich doch die Frage: Wie schlagen sich die Pixel Buds Pro im Vergleich mit den AirPods Pro? Das erfährst Du hier!Was unterscheidet die In-Ears im Design? Google hat die Pixel Buds Pro im Mai 2022 auf seiner Entwicklerkonferenz I/O vorgestellt. Sie fallen ähnlich kompakt aus wie frühere Pixel-Buds-Modelle, werden aber in mehr Farben angeboten: Google bringt die neuen In-Ears in Coral (Schwarz/Orange), Lemongrass (Hellgrün und Schwarz), Fog (Schwarz und Hellgrau) und Charcoal (Dunkelgrau und Schwarz) heraus. Das Ladecase ist hingegen weniger farbenfroh und lediglich in der Farbe Weiß erhältlich. #PixelBuds Pro come in four fun colors! Which one will you go with?#GoogleIO pic.twitter.com/NEqFbySUSL — Made By Google (@madebygoogle) May 11, ...