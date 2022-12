Online-Shoppen: Verstöße gegen Geoblocking-Verordnung melden

Unternehmen: Tier-Chef: Brauchen deutlich mehr Abstellplätze

Der E-Scooter-Anbieter Tier strebt in Berlin eigenen Angaben zufolge ein sogenanntes Hybridmodell aus Stationen und frei herumstehenden E-Tretrollern an - doch dafür braucht es aus Sicht von Tier-Chef Lawrence Leuschner deutlich mehr feste Stellplätze. «Wir brauchen Tausende», sagte er am Rande der Einweihung der neuen Firmenzentrale am Donnerstag in Berlin. Aktuell gebe es lediglich rund 40 feste Parkstationen, wo die Roller abgestellt werden können, ohne dass sie Gehwege, Zufahrten oder Eingänge versperren. Auch der Senat will gemeinsam mit den Bezirken mehr Stellplätze schaffen.