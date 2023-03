«Tomb Raider Reloaded»: Action-Ballerei auf dem Smartphone

Featured: Videospiel-Verfilmungen wie The Last of Us: Diese solltest Du kennen

Videospiel-Verfilmungen sind seit langer Zeit ein fester Bestandteil im Kino-Katalog. Anfang 2023 sorgt die Adaption des Spielehits „The Last of Us” bei Fans und Kritiker:innen für Aufsehen. Ab 15. Januar kannst Du den Zombie-Horror von HBO Max streamen, schon der Trailer sorgt für Gänsehaut.