Gutes WLAN zuhause ist das A und O. Blöd nur, wenn Deine Verbindung immer mal wieder abbricht – oder Du plötzlich offline bist, sobald Du den Raum wechselst. Bei solchen Problemen hilft Dir in vielen Fällen eine WLAN-Erweiterung dabei, Deine Verbindung spürbar zu verbessern. Willst Du Dein WLAN bis in den Garten erweitern oder wissen, wie Du über LAN mehr zum Surfen rausholst? Erfahre hier, welche Möglichkeiten Du hast.

Die Qualität Deines WLANs hängt von vielen Faktoren ab: zum Beispiel dem richtigen Router-Standort, WLAN-Störfaktoren und den Gegebenheiten bei Dir zuhause. In einer Ein-Raum-Wohnung ist Dein WLAN wahrscheinlich überall gleich gut. Du lebst in einer großen, verwinkelten Wohnung mit vielen dicken Wänden oder hast eine Fußbodenheizung? Dann hast Du vielleicht Verbindungsabbrüche. Eine WLAN-Erweiterung mit Repeater (Verstärker) oder Powerline – am besten mit moderner Mesh-Funktion – hilft Dir. Was der Unterschied ist, verraten wir Dir jetzt.

So erweiterst Du mit einem WLAN-Repeater Dein WLAN

Die erste Möglichkeit, Dein WLAN zu erweitern, sind Repeater, die auch oft Verstärker genannt werden. Du kannst Dir so einen WLAN-Repeater wie eine Funkstation vorstellen, die das Signal Deines Routers aufnimmt und weiterträgt.

Du hast eine Vodafone Station oder EasyBox 805? Dann empfehlen wir Dir unseren SuperWLAN-Verstärker. Neben diesem helfen Dir unsere kostenlose Software SuperWLAN für stabiles WLAN und die SuperConnect-App, die Dir anzeigt, ob Du einen SuperWLAN-Verstärker brauchst. Die App gibt’s für iOS und Android. Mehr zu SuperWLAN, SuperWLAN-Verstärker und SuperConnect-App erfährst Du hier.

Hast Du eine FRITZ!Box erweiterst Du Dein WLAN mit einem FRITZ!WLAN-Repeater. Um die Geschwindigkeit an verschiedenen Standorten zu messen und nützliche Details zur bestehenden WLAN-Verbindung zu bekommen, gibt es auch von FRITZ!Box eine App.

Mehr zur intelligenten Empfangs-Technologie von Vodafone erfährst Du hier: Sag „Hi“ zum neuen SuperWLAN

Wann ist ein Powerline-Adapter die richtige Wahl für Dich und Dein Heimnetz?

Die zweite Option sind Powerline-Adapter. Die sind besonders gut für schwierige Voraussetzungen bei Dir zuhause. Zum Beispiel, wenn Du mehrere Etagen oder eine Fußbodenheizung hast. Die maximale Geschwindigkeit hängt von Deinem Powerline-Produkt ab – und wie gut Deine Stromleitungen sind. Denn diese Art der WLAN-Erweiterung sendet das Internetsignal durch die Stromleitungen Deines Hauses bis in weiter entfernte Räume. Und zwar so:

Für die Anwendung benötigst Du ein Set, das immer aus mindestens zwei Geräten besteht. Den ersten Powerline-Adapter verbindest Du durch ein Kabel mit Deinem Router und steckst ihn in eine Steckdose. Den zweiten Adapter bringst Du an einer Steckdose im Raum an, in dem bisher das Signal nicht ausgereicht hat.

Wie erweiterst Du mit einem Mesh-Netzwerk über mehrere Zugangspunkte Dein WLAN?

Herkömmliche WLAN-Repeater verbinden sich ohne intelligente Software mit Deinem Router. Sie senden ein eigenes WLAN-Signal – zusätzlich zum WLAN-Signal Deines Routers. Anders ist das beim Mesh-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk mit mehreren Zugangspunkten, auch bekannt als Access Points. Ein Mesh-Netzwerk besteht zum Beispiel aus einem WLAN-Router und einem oder mehreren WLAN-Repeatern mit Mesh. Sie bilden zusammen ein einheitliches Funknetzwerk. So surfst Du ohne Qualitätsverlust.

Deine Vorteile:

• Hohe Qualität. Denn die Geräte stimmen sich untereinander ab

• Höhere Reichweite des Routers durch intelligente Empfangstechnologie

Unser SuperWLAN basiert auf einer intelligenten WLAN-Mesh-Technologie. So kriegst Du ein stabiles Heimnetz und schaffst eine optimierte Performance.

Du entscheidest, wie Du Dein WLAN erweiterst. Jede Technologie hat andere Vorteile. Mit einer Vodafone Station oder Easybox 805 ist unser SuperWLAN-Verstärker auf jeden Fall eine gute Wahl. Oder hast Du eine FRITZ!Box? Dann empfehlen wir Dir FRITZ!WLAN oder FRITZ!Powerline. Weitere Infos rund um das Thema WLAN und WLAN-Erweiterung findest Du auf unserer WLAN-Hilfe.

