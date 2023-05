WLAN im Garten: So surfst Du mit dem GigaCube im Grünen

Du liebst es, Zeit im Garten zu verbringen, und möchtest auch im Grünen schnelles WLAN nutzen? Mit dem GigaCube von Vodafone ist das kein Problem mehr. Über den mobilen WLAN-Router kannst Du unter freiem Himmel stundenlang Videos und Musik streamen, surfen, skypen oder Dein Homeoffice im Garten einrichten.

Einfach an die Steckdose anschließen und sofort über WLAN lossurfen: Der GigaCube von Vodafone bringt schnelles Internet jederzeit genau dorthin, wo Du es brauchst – ohne Techniker:in, ohne Anschlusstermin und ohne Wartezeiten. Mit dem mobilen Router surfst Du zuhause und draußen über das LTE- oder 5G-Netz von Vodafone mit bis zu 500 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Das ist je nach Standort deutlich schneller als über einen gewöhnlichen DSL-Anschluss. Du willst zuverlässiges WLAN im Garten nutzen? Dann hol Dir den GigaCube!

Übrigens: Den GigaCube kannst Du jetzt 30 Tage unverbindlich testen. Die Zufriedenheitsgarantie gilt für alle Vertragsabschlüsse bis zum 30. September 2023.

Raus ins Grüne und ab ins Internet: Wie kannst Du WLAN im Garten nutzen?

Bei schönem Wetter zieht es Dich sofort in den Garten? Wenn Du WLAN im Grünen nutzen möchtest, bist Du in der Regel auf genügend Reichweite Deines Routers angewiesen. Das hat vor allem auf größeren Grundstücken selbst mit einem leistungsstarken Repeater schnell seine Grenzen. Möchtest Du in der Gartenlaube oder auch im entlegenen Schrebergarten schnelles Internet nutzen, bist Du mit dem Vodafone GigaCube ideal aufgestellt. Der mobile Router kombiniert die Vorteile eines schnellen Internet-Anschlusses mit der Flexibilität des Vodafone Mobilfunknetzes. So surfst Du unter freiem Himmel genauso schnell und zuverlässig wie mit einem Festnetz-Anschluss.

Wie funktioniert der GigaCube im Garten?

Alles, was Du brauchst, um den WLAN-Router zu nutzen, ist eine Steckdose und den passenden GigaCube-Tarif. Wo Dein alter Surfstick längst den Geist aufgibt, loggt sich der GigaCube automatisch ins LTE- oder 5G-Netz von Vodafone ein. Das heißt, Du brauchst weder einen DSL- oder Kabelanschluss noch einen Repeater, um sofort schnelles Internet in den Garten zu bringen. Der mobile Router stellt über eine mitgelieferte SIM-Karte auf Knopfdruck eine WLAN-Verbindung her und versorgt Smartphone, Laptop sowie andere Geräte mit Internet. So kannst Du zum Beispiel die Gartenlaube ganz einfach als Homeoffice nutzen, beim Grillen Deine Lieblingsmusik von Deezer streamen, aus der Hängematte mit Freund:innen skypen und am Abend mediale Unterhaltung von Netflix und Co. genießen.

GigaCube 4G und 5G: Highspeed-WLAN für alle, die im Grünen zuhause sind

Den GigaCube bietet Vodafone in zwei Geräte-Varianten an. Beide Router versorgen Dich ganz nach Bedarf mit ausreichend Datenvolumen und Highspeed-Internet im Garten.

Der Premium-Router GigaCube 5G erweist sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde im Download als echte Alternative zum Festnetz-Anschluss. Über das Mobilfunknetz der fünften Generation kannst Du Filme sekundenschnell herunterladen oder Deine Lieblingsserien in Echtzeit streamen. Überall dort, wo der neue Mobilfunkstandard bereits verfügbar ist, loggt sich der GigaCube 5G automatisch in das Echtzeit-Netz ein. Erhältlich ist der Premium-Router ab 44,99 Euro monatlich und einer einmaligen Hardwaregebühr von 1 Euro.

Der Basic-Router für alle, die auch draußen gerne nonstop online sind, ist der GigaCube 4G. Verbindest Du den WLAN-Router im Garten mit einer Stromquelle, wählt er sich auf Knopfdruck in das superschnelle LTE-Netz von Vodafone ein und versorgt Dich unter optimalen Bedingungen ebenfalls mit Highspeed-Internet bis zu 500 Megabit pro Sekunde im Download und mit 50 Megabit pro Sekunde im Upload. Den GigaCube 4G kannst Du schon ab 34,99 Euro monatlich nutzen. Hinzu kommen einmalig 9,90 Euro für die Hardware.

Im Garten surfen, so viel Du willst: Wähle den passenden GigaCube-Tarif

Über das Datenlimit musst Du Dir beim Highspeed-Surfen mit dem GigaCube auch keine Gedanken machen. Seit kurzem bietet Vodafone in den neuen GigaCube-Tarifen so viel Datenvolumen, dass Du Deine Lieblingsserien sogar in 4K streamen kannst. Dabei hast Du die Wahl zwischen vier GigaCube-Tarifen:

• 100 Gigabyte ab 34,99 Euro im Monat

• 200 Gigabyte ab 44,99 Euro im Monat

• Unlimited Datenvolumen ab 64,99 Euro im Monat

• Flex mit 200 Gigabyte ab 49,99 Euro im Monat

Sollte das Datenvolumen einmal nicht ausreichen, buchst Du einfach weitere Datenpakete zwischen 10 Gigabyte und 100 Gigabyte dazu.

Damit ist es kein Problem, wenn im Homeoffice unter freiem Himmel umfangreiche Down- und Uploads fällig werden oder wenn Du die komplette Staffel Deiner neuen Lieblingsserie streamst.

Alle GigaCube-Tarife und deren Preise haben wir hier auf einen Blick für Dich zusammengefasst.

GigaCube Flex-Tarif: Zahle nur dann, wenn Du den GigaCube im Garten nutzt

Du bist im Sommer auch gerne auf Reisen und weißt, dass Du nur einige Wochen im Jahr WLAN im Garten brauchst? Dann bietet der GigaCube Flex-Tarif mit 200 Gigabyte Datenvolumen im Monat maximale Unabhängigkeit. Mit diesem Tarif zahlst Du den monatlichen Basispreis von 49,99 Euro nur dann, wenn Du den GigaCube auch wirklich nutzt. Diese Flexibilität kostet zum Einstieg einmalig 129,90 Euro, wenn Du den Flex-Tarif mit dem Basic-Router nutzt, oder einmalig 279,90 Euro mit dem 5G-Premium-Router.

Sichere Dir die GigaKombi und den Vorteil für junge Leute für Dein WLAN im Grünen

Und noch ein Bonus: Wenn Du bereits einen Vodafone Mobilfunk-Tarif hast, warten clevere Kombi-Vorteile auf Dich. Mehr zur GigaKombi erfährst Du hier. Auch mit dem Junge-Leute-Rabatt für Kund:innen zwischen 18 bis einschließlich 27 Jahre zahlst Du monatlich 5 Euro weniger für den GigaCube-Basispreis.

Der mobile WLAN-Router von Vodafone bringt nicht nur superschnelles Internet in Dein GigaZuhause, sondern überall hin, wo Du eine Steckdose findest und das Vodafone Mobilfunknetz verfügbar ist.

Du willst noch mehr Tipps und Antworten auf häufige Fragen zum Vodafone GigaCube? Dann erfahre mehr über die GigaCube Basics: Alles, was Du wissen solltest.

Unter freiem Himmel surfen, Musik und Serien streamen oder im Grünen arbeiten: Wozu wirst Du den GigaCube im Garten nutzen? Schreib es uns in die Kommentare!

