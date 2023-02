Wild West Dynasty – die besten Tipps für Einsteiger:innen

Wahrscheinlich kannst Du als Einsteiger:in in „Wild West Dynasty“ Tipps gut gebrauchen, wie Du im Wilden Westen erfolgreich überlebst. Wenn Du schon ein verwandtes Toplitz-Spiel wie etwa „Medieval Dynasty“ gezockt hast, findest Du Dich vermutlich schneller zurecht.

Dennoch lohnt sich ein Blick in unseren Guide, denn im Wilden Westen gibt es durchaus Neues. Deshalb haben wir die besten Tipps für einen erfolgreichen Start in Wild West Dynasty in diesem Ratgeber für Dich festgehalten.

Tipps für Wild West Dynasty: HUD und Allgemeines

Das HUD (Head-up-display) in Wild West Dynasty besteht aus diversen Leisten und Symbolen, die Deinen aktiven Bildschirm einrahmen. Manche sind relativ selbsterklärend, doch in seiner Komplexität kann das HUD dennoch verwirren, deshalb schlüsseln wir die Leisten für Dich auf. Oben links wird die aktuelle Jahreszeit und Umgebungstemperatur angezeigt sowie die erwartete Temperatur in kommenden Tages- und Nachtzeiten.

Oben mittig befindet sich ein Kompass inklusive Wegpunkten, auf die Du Dich zubewegst. In der rechten oberen Ecke findest Du aktuelle Missionsziele, Haupt- und Nebenmissionen, die abgehakt werden, sobald Du sie erledigt hast. Unten rechts findest Du das aktuell ausgerüstete Werkzeug sowie dessen Zustand, symbolisiert durch die abnehmende weiße Leiste.

Schließlich wird unten links die Befindlichkeit Deines Charakters angezeigt, die Du gut um Auge behalten solltest, damit Du nicht stirbst. Mehr Tipps dazu später – jedenfalls ist dort am linken Rand des HUDs von Wild West Dynasty Deine Körpertemperatur zu sehen. Um nicht zu erfrieren oder an Hitzschlag zu sterben, solltest Du den Zeiger möglichst mittig halten.

Rechts neben Deinem Bild findest Du die gelbe Ausdauerleiste, die rote Gesundheitsleiste, die sich verfärbende Hungerleiste und die blaue Durstleiste. Vor allem die oberen vier sollten sich möglichst nicht vollständig leeren – also iss und trink immer ausreichend. Die letzten zwei Leisten helfen auch dabei, Deine Gesundheit und Körpertemperatur stabil zu halten. Die unterste Leiste zeigt Vergiftung an und sollte möglichst schnell wieder leer sein, bevor Deine Gesundheit null erreicht.

Genau wie im echten Leben lassen sich viele Probleme vermeiden, indem Du kein rohes Fleisch isst und genug (alkoholfreies) trinkst. Darüber hinaus solltest Du in Wild West Dynasty Deinen Mitmenschen helfen, um Blaupausen für Werkzeuge und Gebäude freizuschalten. Für langfristigen Erfolg musst Du einen Schritt weitergehen und in Waffen und Immobilien investieren. Wie Du das am besten angehst, verrät der folgende Abschnitt.

Bewaffnung und Bauen – Tipps für das Überleben in Wild West Dynasty

Deinen ersten Revolver findest Du recht früh im Spiel, auch wenn Du die Munition noch separat besorgen musst. Nachdem Du Dich von Deinem ersten Schock erholt hast, triffst Du einen Farmer namens Ed, der Dich vorübergehend aufnimmt.

Natürlich hilfst Du ihm dafür gern mit seinen Reparaturen, dafür brauchst Du einen Holzhammer und eine Steinaxt. Sobald Du zur Höhle mit dem Grab Deiner Mutter zurückkehrst, kannst Du dort mit der Axt eine Holztür zerschlagen. Dahinter findest Du ein Skelett mit Hut und Revolver sowie eine Kiste mit nützlichen Ressourcen. Nun kannst Du Dich wieder Deinen Missionen zuwenden, doch dank Holzhammer kannst Du jetzt auch eigene Gebäude errichten.

Auch hier helfen unsere Tipps: Zum Bauen musst Du in Wild West Dynasty lediglich den Holzhammer ausrüsten und dann mit „B“ das Baumenü öffnen. Hier ist alles aufgelistet, das Du aktuell bauen kannst, inklusive der nötigen Ressourcen. Um ein Haus zu bauen, brauchst Du zunächst ein Fundament, das Du auf einer ebenen Fläche platzierst. Dann kannst Du das Fundament mit dem Hammer bearbeiten, bis Du alle nötigen Ressourcen darauf angewendet hast.

Danach kannst Du die Eckpfeiler Deines Hauses errichten, indem Du sie mit dem Hammer bearbeitest. Daraufhin kannst Du mit dem Hammer die Wände erstellen, wobei Du einige Fenster und mindestens eine Tür einplanen solltest. Sobald die Wände komplett sind, kannst Du noch das Dach platzieren und bauen.

Erst wenn Dein Gebäude fertig ist, kannst Du es betreten und innen einrichten. Möbel baust Du genau wie Gebäude über das Baumenü, erst dann kannst Du sie in Deinem Haus platzieren. Nachdem Deine Basis komplett ist, kannst Du von hier aus Dein weiteres Vorgehen planen.

Die ersten Missionen in der neuen Nachbarschaft

Deine Missionen mit Farmer Ed lassen sich als Tutorial begreifen, das Dich mit den meisten Spielmechaniken vertraut macht. Sobald Du Eds Farm hinter Dir lässt, wartet die harte Realität des Wilden Westens auf Dich. Bewegst Du Dich nach Norden in Richtung des Wäldchens, erreichst Du das Städtchen, in dem Du Dich niederlassen darfst.

Doch zunächst darfst Du Dich nützlich machen, indem Du einer Gerberin bei der Arbeit hilfst. Dafür musst Du von den Nachbarn kleine Gläser mit säuerlicher Flüssigkeit natürlichen Ursprungs einsammeln, die das Gerben erst ermöglichen. Aber die Gläser sind gut verschlossen und wenn Du einen über den Durst trinken willst, empfehlen wir den örtlichen Saloon. Dank unserer Tipps solltest Du in Wild West Dynasty einen guten Start hingelegt haben und hast Dir eine Auszeit verdient.

Fühlst Du Dich im Wilden Westen schon wie zuhause? Oder stehst Du im Wald und weißt nicht wohin? Schreib es uns gern in die Kommentare.

