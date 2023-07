WhatsApp: Nachricht nachträglich bearbeiten – so geht’s

Threema: Das bedeuten die Symbole neben einer Nachricht

Mit Threema hast Du einen Messenger auf Deinem Smartphone, der sich in vielerlei Hinsicht von anderen Diensten wie WhatsApp unterscheidet. Entsprechend sehen auch manche Icons anders aus als bei der Konkurrenz. Wir erklären detailliert, was die Threema-Symbole neben den Nachrichten bedeuten. Symbole beim Senden von Nachrichten Neben der Nachricht erscheint ein Symbol, das einen Pfeil nach oben auf einer waagerechten Linie zeigt. Das bedeutet, dass die Nachricht noch an den Threema-Server unterwegs ist. Hintergrund: Wenn Du mit Threema eine Nachricht verschickst, kann es zu Verbindungsproblemen kommen. Dann siehst Du dieses Symbol mehrere Sekunden lang. Wenn die Nachricht den Server des Messenger-Dienstes erreicht hat, siehst Du neben der Nachricht ein Brief-Symbol. Sollte es bei der Übertragung zu Problemen gekommen sein, kann ein Ausrufezeichen in einem roten Dreieck erscheinen. Der Threema Safe: Ein Backup Deiner Daten erstellen Das deutet in den meisten Fällen auf eine ...