Welcher GigaCube-Tarif passt zu Dir?

Einfach an die Steckdose schließen und los geht’s! Mit dem GigaCube von Vodafone bekommst Du Highspeed-Internet und stabile Konnektivität. Ob Du arbeitest, Filme streamst oder online zockst – der GigaCube bietet Dir eine zuverlässige Verbindung und eine breite Auswahl an individuellen Angeboten für Deine Bedürfnisse. Welcher GigaCube-Tarif besonders geeignet für Dich ist, verraten wir Dir hier.

Bei Dir ist kein klassischer Internet-Anschluss vorhanden oder Du willst nicht auf einen Anschluss-Termin warten? Dann ist Vodafones GigaCube genau das Richtige für Dich! Der mobile Router empfängt das Mobilfunksignal von einem nahegelegenen Mobilfunkmast und wandelt es in eine drahtlose Internetverbindung um. Du bist somit flexibel und unabhängig von einem Festnetzanschluss. Welcher unserer GigaCube-Tarife am besten zu Dir passt, erfährst Du hier in unserem Ratgeber!

GigaCube 4G vs. GigaCube 5G: Wähl den passenden LTE-Router für Dein Zuhause

Bevor Du den passenden GigaCube-Tarif für Dich auswählen kannst, musst Du Dich zuerst für eins von zwei Hardware-Modellen entscheiden: den GigaCube 4G oder den GigaCube 5G. Die Auswahl hängt davon ab, welche Bedürfnisse Du fürs Surfen hast und ob an Deiner Adresse schon 5G verfügbar ist.

Du weißt nicht, ob bei Dir 5G bereits verfügbar ist? Mit unserer Netzkarte findest Du es hier heraus.

Mehr zu den Vorzügen der jeweiligen mobilen Router erfährst Du in den nachfolgenden Absätzen.

Dein GigaCube 4G für den Alltag: Die Basic-Variante für solide Konnektivität

Der GigaCube 4G nutzt das bewährte 4G|LTE-Netz, das bereits fast überall in Deutschland verfügbar ist. Dieses Modell ist eine zuverlässige Option, insbesondere in Gebieten, in denen 5G noch nicht empfangbar ist, um schnelles und stabiles Internet zu gewährleisten.

Ist Dir eine solide Verbindung und ein günstiger Tarif wichtig? Dann ist der GigaCube 4G der Basic-Router Deiner Wahl. Du profitierst dank des Vodafone 4G|LTE-Netzes von Downloads mit bis zu 500 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und Uploads mit 50 Mbit/s. Mit Wifi 5 bietet der mobile Router WLAN, das gleichzeitig bis zu 64 Nutzer:innen versorgen kann. Klingt gut? Dann sichere Dir Deinen mobilen Router mit einem einmaligen Gerätepreis von 9,90 Euro oder 129,90 Euro, wenn Du Dich für den GigaCube Flex-Tarif entscheiden solltest.

GigaCube 5G: Starke Kapazitäten für digitale Pionier:innen

Der GigaCube 5G hingegen ermöglicht den Zugriff auf das bis zu 100-mal schnellere 5G-Netz, sofern es bereits in Deiner Umgebung verfügbar ist. Mit diesem Modell profitierst Du von noch schnelleren Geschwindigkeiten und einer verbesserten Leistung.

Dir ist eine top Netzwerkleistung mit geringen Latenzzeiten wichtig? Dann ist der GigaCube 5G für Dich interessant: Mit ihm kannst Du große Dateien in Sekundenschnelle uploaden, downloaden und mit Deinen Freund:innen teilen. Auch Online-Gaming sowie das Echtzeit-Streaming Deiner Lieblingsserien ermöglicht der 5G-Router problemlos.

Den GigaCube 5G bekommst Du schon für 1 Euro. Entscheidest Du Dich für den GigaCube Flex-Tarif, zahlst Du einmalig 279,90 Euro für den mobilen 5G-Router.

Du bist unentschlossen, ob Du lieber den GigaCube 4G oder 5G buchen solltest? Unser Ratgeber hilft: GigaCube 4G oder 5G: Welcher GigaCube passt zu Dir und was ist der Unterschied?

Welcher GigaCube-Tarif passt zu Dir?

Welcher Tarif passt, hängt von Dir und Deinen Wünschen ab. Es gibt drei Angebote, die sich beim Datenvolumen unterscheiden: Wähl zwischen 100 GB, 200 GB oder unbegrenztem Datenvolumen pro Monat. Oder entscheid Dich für den flexiblen Tarif GigaCube Zuhause Flex mit 200 GB Datenvolumen. Für Dich werfen wir jetzt einen genauen Blick auf alle GigaCube-Pakete:

GigaCube Zuhause 100: Perfekt für Gelegenheitsnutzer:innen

Entdecke die ideale Lösung, wenn Du nur kleine Schritte in der Online-Welt machst: Der GigaCube mit 100 Gigabyte (GB) Datenvolumen. Mit diesem Daten-Tarif kannst Du problemlos surfen, E-Mails checken und in sozialen Medien interagieren. Mit 100 GB könntest Du im Monat 31 Serien oder 23 Fußballspiele streamen – und das für nur 34,99 Euro mit dem Basic 4G-Router oder für 44,99 Euro mit dem GigaCube 5G.

GigaCube Zuhause 200: Umfangreiche Konnektivität für anspruchsvolle Surfer:innen

Mit beeindruckenden 200 GB Datenvolumen kannst Du ausgiebig im Internet surfen, streamen und zocken. Für den direkten Vergleich: Hier sind es schon 45 Fußballspiele oder 62 Serien, die Du monatlich ansehen könntest. Den GigaCube Zuhause 200-Tarif gibt’s bereits für einem attraktiven monatlichen Basispreis von 44,99 Euro oder für monatlich 54,99 Euro mit dem GigaCube 5G.

GigaCube Zuhause Unlimited: Endloses Surfen für echte Internet-Enthusiast:innen

Du willst als leidenschaftliche:r Dauerstreamer:in oder Gamer:in keine Kompromissen mehr eingehen? Dann sichere Dir jetzt den GigaCube Zuhause Unlimited-Tarif für einen grenzenlosen Zugang zum Internet. Mit einem monatlichen Preis von 64,99 Euro kannst Du das Angebot für Deinen GigaCube 4G buchen. Für GigaCube 5G-Nutzer:innen kostet der unbegrenzte Tarif 74,99 Euro.

Der GigaCube Zuhause Flex-Tarif: Perfekt für flexible Nutzer:innen

Du bist oft unterwegs und möchtest Deinen GigaCube nur für einen begrenzten Zeitraum nutzen? Dann haben wir etwas für Dich: den GigaCube Zuhause Flex-Tarif mit 200 GB. Du zahlst bei diesem Angebot den monatlichen Beitrag von 49,99 Euro nur dann, wenn Du den WLAN-Router auch tatsächlich in Betrieb nimmst. Um ungewollte Nutzung zu vermeiden, trennst Du den GigaCube einfach vom Stromnetz. Keine Datenverbindung, keine Kosten.

GigaCube Young: Surf-Power für alle unter 28 Jahren

Wenn Du unter 28 Jahre alt bist, erhältst Du in jedem GigaCube Young-Tarif einen monatlichen Rabatt von 5 Euro. So profitierst Du kostengünstig von den zahlreichen Vorteilen des GigaCubes. Mehr dazu erfährst Du hier: GigaCube Young: Schnelles Internet für alle unter 28 Jahren

Kombinieren und sparen mit der GigaKombi von Vodafone

Hast Du bereits einen Internet-, Mobilfunk- oder TV-Tarif bei Vodafone? Dann sichere Dir jetzt monatlich bis zu 15 Euro Rabatt und je nach Kombi extra Datenvolumen für Dein Smartphone. Stell Dein perfektes Paket zusammen. Wie das geht, liest Du hier im Detail: Vodafone GigaKombi: Kombinier Internet, Handy oder TV und spare monatlich

Welcher GigaCube-Tarif passt am besten zu Dir? Schreib‘ es uns gerne in die Kommentare!

