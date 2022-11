Vodafone verlost Riesenfreude: Gewinne eine Gondelfahrt im Wheel of Vision

Freude wird größer, wenn man sie teilt. Vodafone bereitet Dir und Deinen Liebsten in der Vorweihnachtszeit eine Riesenfreude. Mach einfach bei der Verlosung mit und gewinne mit etwas Glück eine VIP-Gondelfahrt im Düsseldorfer Riesenrad inklusive Überraschung!

Hast Du Lust auf ein besonderes Erlebnis mit Ausblick über das weihnachtlich erleuchtende Düsseldorf? Dann ist das Riesenfreude-Gewinnspiel vom 28. November bis zum 9. Dezember die perfekte Gelegenheit! Vodafone verlost an vier Tagen, je vier VIP-Tickets für Gondelfahrten im Riesenrad am Düsseldorfer Burgplatz im Zeitraum vom 15. bis 18. Dezember.

Gewinne mit Vodafone Riesenfreude

Teilnehmende haben die Chance, Tickets für die einstündige VIP-Gondelfahrt an einem von vier Tagen zu gewinnen. Dafür musst Du nichts weiter tun, als an der Verlosung teilzunehmen. Du gibst einfach unten in der Gewinnspiel-Maske Deinen Namen, Dein Alter und Deine E-Mail-Adresse und die Termine, an denen Du kannst, an. Mit etwas Glück heißt es: Einsteigen, zurücklehnen und die Aussicht genießen. Jede:r Gewinner:in kann drei Personen mitnehmen und die Riesenfreude so mit seinen oder ihren Liebsten teilen. Verrate uns hier, an welchen Daten Du kannst. Die Teilnahmebedingungen findest Du hier.

Wheel of Vision legt Dir Düsseldorf zu Füßen

Das hell erleuchtete Riesenrad am Düsseldorfer Burgplatz – auch bekannt als Wheel of Vision – ist schon aus der Ferne kaum zu übersehen. Es lässt Dich in rund 55 Metern Höhe über der Stadt schweben und einen Panoramablick auf die Skyline und den Rhein genießen. Einsteigen könnt Ihr in einer von insgesamt 42 Gondeln, die jeweils Platz für bis zu acht Personen bieten. Zu warm anziehen müsst Ihr Euch für die Fahrt in luftiger Höhe nicht: Die vollständig geschlossenen Gondeln sind beheizt und schützen so vor Kälte, Regen und Wind.

Mach einfach bis zum 8. Dezember um 23.59 Uhr mit bei unserem Gewinnspiel und sichere Dir mit etwas Glück Tickets für eine VIP-Fahrt mit Deinen Liebsten im Wheel of Vision – inklusive einer kleinen Überraschung vor Ort.

Wann hast Du zuletzt besondere Momente mit besonderen Menschen geteilt? Schreib uns, wie Du Deinen Liebsten eine Freude machst!

