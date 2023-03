TikTok: „Für dich”-Feed zurücksetzen – so geht’s

Der „Für dich”-Feed ist Dreh- und Angelpunkt bei TikTok: Auf der Seite schlägt Dir die App unterschiedliche Inhalte vor und nutzt dafür einen Algorithmus. Dieser schneidet den Feed auf Dich und Deine Vorlieben zu – die Empfehlungen sind also stark personalisiert.

Falls die vorgeschlagenen Videos aber nicht mehr relevant für Dich sind oder Dir nicht mehr gefallen, gibt es ab sofort eine hilfreiche Funktion: Du kannst den „Für dich”-Feed auf TikTok zurücksetzen und den Algorithmus so neu trainieren.

Hinweis: TikTok hat Ende März 2023 mit dem globalen Roll-out der Reset-Funktion begonnen. Es dauert womöglich eine Weile, bis Du sie auch auf Deinem Smartphone verwenden kannst. Schau am besten regelmäßig im App Store beziehungsweise Google Play Store nach, ob das entsprechende Update verfügbar ist.

Die neue Funktion kannst Du folgendermaßen verwenden:

