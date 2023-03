Spotify: Playlist kopieren – wie es geht

Featured: TikTok: Link zur Bio hinzufügen – so funktioniert es

Ein Link in der TikTok-Bio kann aus verschiedenen Gründen praktisch sein. Die Funktion ist aber nicht mit jedem Account nutzbar. Warum das so ist und wie Du sie einfach freischalten kannst, erklären wir Dir ausführlich. Wenn Du in Deinem TikTok-Account einen Link in der Bio platzieren möchtest, benötigst Du einen Business-Account. Doch das ist keine echte Hürde, denn der Account ist kostenlos und sehr schnell angelegt. Wir erklären Dir daher zuerst, wie Du ein Business-Konto einrichtest. Anschließend erfährst Du, wie Du bei TikTok einen Link zur Bio hinzufügst.TikTok: Business-Konto anlegen Für ein Business-Konto benötigst Du einen persönlichen TikTok-Account – auf dieser Grundlage kannst Du dann problemlos zu „Business“ wechseln. Wenn Du bereits einen persönlichen Account hast, überspringst Du die erste Anleitung einfach. Ansonsten gehst Du folgendermaßen vor: • Downloade und installiere TikTok. • Öffne die App. • Erstelle einen neuen Account per ...