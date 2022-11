Featured: Smartphone verloren oder gestohlen – was tun? So kannst Du den Schaden begrenzen

Ob im Urlaub gestohlen oder in der S-Bahn verloren: Wenn Dein Smartphone oder Diensthandy weg ist, kannst Du nichts mehr machen. Oder doch? Wir zeigen Dir, mit welchen Tipps und Tools Du den Schaden so klein wie möglich hältst. Nicht nur für Digital Natives ist das ein Albtraum: Dein Smartphone ist weg. Was musst Du tun und wie begrenzt Du den Schaden? Keine Panik! Es gibt Tipps und Tools, die Dir helfen. Welche das sind, liest Du hier. Handy orten: So findest Du Dein iPhone oder Android-Smartphone Für iOS und Android gibt es ähnliche Methoden, wie Du Dein Smartphone selbst orten kannst. Das funktioniert aber nur, wenn Du den Ortungs-Service schon aktiviert hast, bevor es verloren gegangen ist. Die Aktivierung in wenigen Schritten: So ortest Du Dein iPhone • Geh in die Einstellungen. • Tipp dort auf Deinen Namen und dann auf Wo ist?. • Aktivier Standort teilen. So können Dich Deine Familie und Freund:innen orten. • Geh auf Mein iPhone suchen und aktivier die ...