Rufnummernmitnahme bei Vodafone: So geht‘s bei Mobilfunk und Festnetz

Zahlen per Handyrechnung mit Vodafone: Einfach und sicher per Smartphone einkaufen

Wer zückt für Einkäufe in den App-Stores schon gern die Kreditkarte? Oder legt extra ein PayPal-Konto an? Mit dem Vodafone-Service „Zahl einfach per Handyrechnung“ kommst Du deutlich bequemer und sicherer an digitale Inhalte – und sicherst Dir bei vielen Diensten auch noch exklusive Vorteile. Hier erfährst Du, wie Du kleinere Beträge ganz einfach über Deine Mobilfunk-Rechnung oder Dein CallYa-Guthaben bezahlst.