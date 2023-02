Wenn das Router-Login über Deinen Browser nicht funktioniert, geht gefühlt nichts mehr: Du kannst kein neues Passwort festlegen, kein Gast-WLAN einrichten und die Netzwerk-Einstellungen lassen sich auch nicht mehr ändern. Wenn Du eine IP-Adresse 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 hast und die Anmeldung über Deinen Browser plötzlich fehlschlägt, kann das viele Ursachen haben. Was Du in diesem Fall tun kannst, verraten wir Dir jetzt!

Egal, ob Du für Freund:innen ein Gast-WLAN einrichten oder Dein Passwort sicherer machen willst: Du musst dafür ins Router-Menü gehen. Blöd nur, wenn genau das plötzlich über Deine Standard-IP-Adresse 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 nicht mehr funktioniert.

Als Erstes solltest Du prüfen, ob Du die IP-Adresse fehlerfrei in die Adresszeile Deines Browsers eingegeben hast. Achte darauf, dass kein „https : //“ oder Ähnliches in der Zeile steht. Alles stimmt? Dann helfen wir Dir jetzt Schritt für Schritt. Damit Du in wenigen Minuten wieder in Dein Router-Menü kommst.

Bei WLAN-Einschränkungen: LAN-Verbindung mit einem Netzwerk-Ethernet-Kabel

Es kann sein, dass bei Dir in der Umgebung eine Störung vorliegt oder Du ein WLAN-Problem hast und deshalb das Router-Menü über den Browser nicht starten kann. Prüf mit unserem Netz-Assistenten deshalb zunächst, ob es bei Dir gerade eine Einschränkung gibt. Dort stimmt alles? Dann kann es an einer instabilen oder fehlenden WLAN-Verbindung liegen. Lösen kannst Du das ganz einfach, indem Du eine LAN-Verbindung aufbaust. Verbinde dafür Dein Gerät über ein Ethernet-Netzwerk-Kabel mit Deinem Router.

Kleiner Trick, der oft hilft: ein Neustart

Ein Klassiker bei Lösungsvorschlägen ist der Neustart. Und tatsächlich: Wenn irgendwas hängt, kann der Neustart von Gerät und Router die Lösung sein. So geht’s Schritt für Schritt:

• Mach einen Neustart auf Deinem Gerät • Zieh dann den Stromstecker Deines Routers • Warte etwa zehn Sekunden • Schalte Deinen Router wieder ein • Warte, bis die Router-LED grün sind und die Verbindung stabil ist

Aktive Firewall oder Kinderschutz-Software können blockieren

Auch eine aktive Firewall kann schuld daran sein, dass das Router-Login über den Browser nicht funktioniert. Das Sicherheitssystem stuft Dein Netzwerk in so einem Fall vorübergehend als nicht vertrauenswürdig ein. Dadurch kann der Zugang über den Browser in Dein Router-Menü eingeschränkt oder sogar komplett unmöglich sein. Falls das so ist, kannst Du den Zugriff auf Deine IP-Adresse temporär erlauben. Das funktioniert immer etwas anders – je nach Hersteller.

Du schaltest die Firewall vorübergehend aus? Dann denk daran, sie später wieder zu aktivieren. Sonst haben Hacker:innen leichtes Spiel. Mehr zu WLAN-Sicherheit erfährst Du hier:

Nutzt Du eine Kinderschutz-Software auf Deinem Gerät? Auch die kann bestimmte Anmeldungen und Programme blockieren. Je nach Software und Hersteller musst Du dann die Einstellungen ändern. Du kannst die Software aber auch temporär ausschalten oder komplett deinstallieren.

Pop-up-Blocker verhindern nicht nur nervige Werbung

Werbung beim Surfen nervt und Pop-up-Blocker schützen Dich davor. Aber Achtung: Sie können auch verhindern, dass Du mit Deiner IP-Adresse über den Browser ins Router-Menü kommst. Je nach Webbrowser kannst Du die Pop-up-Blocker temporär ausschalten.

So funktioniert’s bei Chrome:

• Öffne Chrome auf Deinem Computer • Klick rechts oben auf das Dreipunkt-Menü „Einstellungen“ • Wähl „Datenschutz und Sicherheit“aus • Klick auf „Pop-ups und Weiterleitungen“ • Hier kannst Du Deine gewünschte Standardeinstellung auswählen

So geht’s bei Firefox:

• Öffne Firefox auf Deinem Computer • Klick in der Menüleiste rechts am oberen Bildschirmrand auf „Firefox“ • Geh auf „Einstellungen“ • Wähl den Abschnitt „Datenschutz & Sicherheit“ • Geh dort zum Bereich „Berechtigungen“ • Stell sicher, dass das Häkchen bei „Pop-up-Fenster blockieren“ entfernt und die Funktion damit deaktiviert ist

Alles auf Anfang: Setz Deinen Router auf die Werkseinstellungen zurück

Nicht so einfach wie das Ein- und Ausschalten Deines Routers ist ein Reset. Dadurch setzt Du ihn auf die Werkseinstellungen zurück – musst aber auch ein neues Router-Passwort vergeben. Für den Reset brauchst Du normalerweise einen spitzen Gegenstand, zum Beispiel eine Büroklammer – und Deine Router-Logins. In Deiner Router-Anleitung findest Du alle Infos dazu. Du hast Deine Anleitung verloren? Dann schau mal in eine unserer digitalen Geräteanleitungen.

