RealityOS: Das verrät die Software über Apples Mixed-Reality-Headset

Apollo 11 in VR: Mit Meta zum Moonwalk bei der Mondlandemission

Unter dem Namen „Moonwalk“ hat Meta zusammen mit The Smithsonian’s Arts and Industries Building (AIB) die erste Mondlandungsmission Apollo 11 in Virtual Reality (VR) nachgebaut. Ein großer Schritt für die VR-Welt! Interessierte können sich im Rahmen des Messe-Festivals „FUTURES“ im AIB in Washington, D.C. ab dem 4. Mai selbst auf Mondmission der Apollo 11 in VR begeben. Was es dort zu erleben gibt und wie Du die Mondlandung auch zuhause erfahren kannst, liest Du jetzt. Mondlandung in VR voraus! — Bild: Courtesy Meta Immersive Learning, produced by Black Dot Films VR. © 2022 BLACK DOT FILMS, LLC. Moonwalk: Apollo 11 in VR nacherleben Um Moonwalk so realitätsnah wie möglich zu gestalten, verwendet Meta für das VR-Projekt nicht nur tausende Bilder aus den Archiven, sondern setzt auch Fotogrammetrie und 3D-Scans ein, um Missions-Objekte aus den Sammlungen des AIB originalgetreu in das VR-Erlebnis zu übertragen. Und auch für die Ohren hat die Apollo 11 in VR einiges ...