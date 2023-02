Project Nazare: Kommt die AR-Brille von Meta schon 2024?

Featured: Die Metaverse-Plattform Horizon Worlds startet in Europa

Das Metaverse wächst weiter. Schon in den kommenden Tagen wird die Metaverse-Plattform „Horizon Worlds“ in den ersten Ländern in Europa starten. Weitere Länder sollen noch in diesem Jahr dazukommen. Darüber hinaus gibt es neue Metaverse-Features, die das Leben in den virtuellen Welten bereichern sollen. Was Horizon Worlds bietet und in welchen europäischen Ländern die Metaverse-Plattform startet, erfährst Du jetzt. In diese europäischen Staaten kommt Horizon Worlds Bislang war die Metaverse-Plattform Horizon Worlds nur Menschen in den USA und Kanada vorbehalten. Jetzt öffnet Meta die virtuellen Pforten auch für europäische Länder. In den kommenden Wochen wird Horizon Worlds zunächst in England, Schottland, Irland und Nordirland ausgerollt. Noch in diesem Jahr sollen aber weitere Länder folgen. Welche das sind und ob Deutschland dabei sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Was ist die Metaverse-Plattform Horizon Worlds? Um in Horizon Worlds von Meta ...