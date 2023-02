OnePlus Pad: Das kann der iPad-Konkurrent von OnePlus

Anfang 2023 präsentierte das chinesische Unternehmen OnePlus nicht nur das neue Smartphone OnePlus 11 und die In-Ear-Kopfhörer Buds Pro 2. Mit dem OnePlus Pad gab der Hersteller auch sein Tablet-Debüt bekannt. Zwar kannst Du das edle Gerät, das dem iPad Konkurrenz machen soll, nicht in Deutschland erwerben, dafür aber ab April 2023 in Nachbarländern wie Österreich. Und eins vorab: Es lohnt sich, einen Kauf in Erwägung zu ziehen.

Design: Minimalistisches OnePlus-Tablet ganz in Apple-Manier

Mit dem minimalistischen Look erinnert das OnePlus Pad an das minimalistische Design von Apple. Die Farbe „Halo Green” wirkt edel und ist bereits von den Smartphones des Herstellers bekannt. Einzig auffälliges Detail stellt die große Rückkamera dar, die in einem schwarzen Ring oben mittig angebracht ist und stark an das OnePlus 11 erinnert. Direkt darunter ist das bekannte OnePlus-Logo zu sehen.

Außer diesen beiden Besonderheiten kann das Design in einem Wort als unauffällig beschrieben werden. Das gilt sowohl für Tastatur als auch Display und Touchpad. Dank des abgerundeten Rahmens liegt das OnePlus Pad höchstwahrscheinlich gut in der Hand. Links und rechts am Rahmen befinden sich zwei Schlitze für die Stereolautsprecher. Während der USB-C-Port rechts angeordnet ist, finden sich Lautstärkeregelung und Powerbutton an der oberen linken Ecke. Mit nur 280 x 19,4 x 6,54 Millimetern Größe und 552 Gramm Gewicht wirkt das Tablet wie ein ideales Tool für unterwegs.

Display und Kamera

Mit 2.800 x 2.000 Pixel Auflösung und einer Bildwiederholungsfrequenz von 144 Hertz ist das Display ideal, um darauf Filme und Serien zu verfolgen. Allerdings unterstützen nur einige Apps diese hohe Bildwiederholungsrate, weshalb das Scrollen auf dem OnePlus Pad meist mit 120 Hertz erfolgen wird.

Für noch mehr Medienvergnügen unterstützt das Display die HDR-Technologie Dolby Vision und die vier Lautsprecher das Surround-Sound-Format Dolby Atmos. 11,61 Zoll ist der LCD-Bildschirm groß, ähnlich wie beim iPad – eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Gerät von Apple. OnePlus setzt bei der Darstellung allerdings auf das 7:5 Format, womit der Hersteller eine bessere Abbildbarkeit von Websites garantieren möchte. Die Displayränder fallen in diesem Format besonders gering aus.

Bezüglich der Kameras sind noch nicht alle technischen Details bekannt. Allerdings wird das Tablet über eine Hauptkamera mit 13 Megapixeln auf der Rückseite und eine 8-Mexapixel-Selfiekamera auf der Vorderseite verfügen.

OnePlus Pad: Prozessor, Speicher und Akku

Der Top-Prozessor Dimensity 9000 von Mediatek, der den Snapdragon 8 Gen 1 bezüglich CPU schlägt, soll beim OnePlus Pad beste Performance garantieren. Hersteller wie Oppo und Redmi haben bereits 2022 auf den Chipsatz von Mediatek gesetzt. Der Arbeitsspeicher des OnePlus Pad bietet 8 Gigabyte beziehungsweise 12 Gigabyte RAM. Für den Speicherplatz stehen 128 Gigabyte bereit. Möglicherweise wird es genau wie beim neuen Smartphone des Herstellers in Zukunft auch eine Version mit doppelt so viel Speicherplatz geben.

Der 9.510-Milliamperestunden-Akku sorgt laut Hersteller dafür, dass Du mehr als vierzehn Stunden lang Serien durchbingen kannst, ohne das Gerät mit dem Stromnetz verbinden zu müssen. Die Standby-Zeit soll bei einem ganzen Monat liegen. Wenn die Batteriekapazität aufgebraucht ist, dauert es außerdem nur 80 Minuten, bis der Akku wieder voll aufgeladen ist. Das garantiert die 67-Watt-Ladeleistung über den Schnellladeadapter, der zum Lieferumfang gehört.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Praktisches Zubehör: Tastatur und magnetischer Eingabestift

Wie bei Apple punktet auch das OnePlus-Tablet mit optionalem Zubehör, das die Arbeit mit dem Gerät stark vereinfacht. So kannst Du auf eine Magnettastatur mit Touchpad zurückgreifen. Über den OnePlus Stylo, den magnetischen Eingabestift mit nur 2 Millisekunden Eingabeverzögerung, zeichnest und schreibst Du auf dem Display besonders komfortabel. Der OnePlus Stylo und die Magnettastatur müssen allerdings separat erworben werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

In Zusammenarbeit mit Keychron entwickelte OnePlus zudem eine mechanische Tastatur, die bereits im deutschen OnePlus Store angeteasert wurde. Ab April 2023 ist das Produkt in den Farben Winter Bonfire und Summer Breeze zu haben.

OnePlus Pad: Ein Geräte-Ökosystem wie bei Apple

OnePlus verfolgt mit dem ersten eigenen Tablet das Ziel, ein ähnliches Ökosystem aufzubauen, wie es Apple mit iPad und iPhone sowie Samsung mit Galaxy-Smartphone, -Fernseher und -Tablet bereits seit Jahren tun. Das OnePlus Pad soll sich daher ganz einfach mit einem OnePlus-Smartphone verknüpfen lassen. Durch die Nutzung der gleichen Datenverbindung soll nur eine SIM-Karte für beide Geräte notwendig sein.

OnePlus Pad first look!! pic.twitter.com/NOCmnVQ5TA — Gadgets 360 (@Gadgets360) February 13, 2023

Release und Preis: Ab April 2023 in weiten Teilen Europas erhältlich

Im Februar 2023 hat OnePlus im Rahmen der Veröffentlichung des OnePlus 11 auch die Specs des OnePlus Pad bekannt gegeben. In Europa soll die Markteinführung im April 2023 stattfinden. Obwohl das Tablet nicht in Deutschland vertrieben werden soll, erhalten es Begeisterte hierzulande über die Shops der Nachbarländer, die auch an die heimische Adresse liefern.

Bezüglich des Preises hat OnePlus noch keine genauen Angaben gemacht. Das 2023 neu auf den Markt gekommen One Plus 11 des Herstellers lag mit 830 Euro für 8 Gigabyte Arbeitsspeicher/900 Euro für 12 Gigabyte Arbeitsspeicher jedoch deutlich unter Geräten wie dem iPhone 14 Pro Max oder dem Galaxy S23 Ultra. Daher rechnen wir auch für das OnePlus Pad mit einem fairen Preis für wirklich gute Performance.

Was hältst Du vom OnePlus Pad? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar mit Deiner Meinung!

Dieser Artikel OnePlus Pad: Das kann der iPad-Konkurrent von OnePlus kommt von Featured!