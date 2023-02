MacBook Air 2023: So soll Apples Einsteiger-Modell ausgestattet sein

Vorsicht: Es handelt sich hier um einen Gerüchteartikel, die geleakten Informationen sind nicht offiziell bestätigt. Entsprechend können sie sich als ungenau oder falsch herausstellen. Wir überarbeiten den Artikel ständig, um Dich auf dem neuesten Stand zu halten.

Die spannende Frage ist: Wann könnte Apple ein MacBook Air 2023 veröffentlichen? Schon länger heißt es in der Gerüchteküche, dass ein neues MacBook-Modell im Frühjahr dieses Jahres erscheinen könnte. Nun gibt es konkretere Informationen zum Release-Datum.

Der Leak-Experte Ross Young habe verlauten lassen, dass die Produktion des neuen Modells begonnen habe, berichtet AppleInsider. Der Launch soll demnach Anfang April 2023 erfolgen.

Betrachten wir das Display, scheint ein MacBook Air im Jahr 2023 durchaus möglich, nämlich mit dem lange diskutierten 15-Zoll-Bildschirm. Dieses größere MacBook Air wäre eine Variante des 2022er-Modells, ohne besondere technische Abweichungen. Allerdings könnte eine Ausführung mit M2 Pro geplant sein, meint zumindest Leaker Ming-Chi Kuo.

Prediction updates:

1. New 15″ MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15″ MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven’t heard of any plans for rumored 12″ MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022