Kleinster Weihnachtsmarkt der Welt: Vodafone teilt Freude mit hilfsbedürftigen Menschen

Freude wird größer, wenn man sie teilt. Genau das möchte Vodafone erreichen und hat sich in der Vorweihnachtszeit wieder besondere Überraschungen überlegt. In diesem Jahr bringt das Unternehmen nicht nur den kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt zu bedürftigen Menschen, sondern ermöglicht ihnen auch eine Gondelfahrt im Düsseldorfer Riesenrad.

Was wäre die Weihnachtszeit ohne den Duft von gebrannten Mandeln, Lebkuchen-Herzen oder Kinder-Punsch? Wo man diese Dinge findet, ist klar: auf dem Weihnachtsmarkt! Weil nicht alle Menschen diesen zauberhaften Ort besuchen können, tourt Vodafone wieder mit dem kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt durchs Land – und bringt damit weihnachtliche Stimmung direkt vor die Tür von schutz- und hilfebedürftigen Menschen.

Der kleinste Weihnachtsmarkt mit großen Überraschungen

Voll gepackt mit süßen Leckereien, Punsch und kleinen Geschenken macht das weihnachtlich geschmückte Mobil von Vodafone ab dem 29. November Halt an verschiedenen Stationen. Bis zum 21. Dezember sind deutschlandweite Besuche bei mehr als elf Einrichtungen und Organisationen geplant, unter anderem bei Kinderheimen, Hospizen sowie Frauenhäusern und Kindergärten. Mit einem geschmückten Wagen bringt Vodafone weihnachtliche (Vor-)Freude zu Menschen, denen ein Weihnachtsmarkt-Besuch sonst nicht möglich ist. Bei der Frage, welche Einrichtungen der mobile Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ansteuert, konnten Vodafone-Mitarbeitende persönliche Herzensprojekte vorschlagen und abstimmen.

Freude teilen: Leuchtende Kinderaugen bei einer Fahrt im Riesenrad

In diesem Jahr bereitet Vodafone noch mehr Freude bei weiteren Aktionen auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. Von Anfang Dezember bis Anfang Januar lädt das Unternehmen nicht nur Kinder von Hilfsorganisationen und Heimen zu einer Fahrt im Riesenrad ein – auch Du kannst Runden im 55 Meter hohem Rad mit Ausblick auf die weihnachtlich erleuchtete Stadt und den Rhein genießen.

Überraschungen mit Tradition: So teilt Vodafone Freude zu Weihnachten

Schon im vergangenen Jahr war Vodafone mit dem kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt in Deutschland unterwegs. Mit dabei war ein prominenter Weihnachtsmann: Fußball-Profi Mario Götze besuchte mit Vodafone Einrichtungen für bedürftige Kinder und Jugendliche, darunter zum Beispiel die Immersatt Einrichtung in Duisburg sowie das SOS Kinderdorf und die Arche in Düsseldorf. Diese drei Institutionen bekamen neben Geschenken auch jeweils eine Spende in Höhe von 20.000 Euro.

Björn Simon, Head of Advertising bei Vodafone, erklärte im vergangenen Jahr: „Das Mobil auf zwei Rädern soll die Herzen von Kindern und Erwachsenen höherschlagen lassen. Dabei möchten wir aber vor allem auch bedürftigen Kindern und Jugendlichen eine Freude machen. Für viele von ihnen ist Mario Götze ein Idol und daher freuen wir uns besonders, nicht nur eine finanzielle Unterstützung geben zu können, sondern auch ein unvergessliches Erlebnis.“

Mit dem gespendeten Geld möchte der Verein Immersatt e.V. bedürftigen Kindern und Jugendliche nachhaltig Freude bereiten. „Vielen Familien in Duisburg fehlt es an finanziellen Mitteln. Mittlerweile lebt hier fast jedes dritte Kind in Armut. Ein Tag wie heute bedeutet für die Kinder für einen Moment vergessen und glücklich sein – das ist das größte Geschenk. Daher freuen wir uns sehr über die tolle Aktion“, resümierte Nicole Elshoff, Leiterin der Immersatt Organisation.

Neben den drei Einrichtungen für Kinder und Jugendliche besuchte das Weihnachtsmobil von Vodafone im Dezember 2021 außerdem das Technische Hilfswerk (THW) sowie die Freiwillige Feuerwehr in Sinzig, die Johanniter in Bonn Beuel, die Seniorenresidenz in Meckenheim und den DRK-Kreisverband Ahrweiler.

