Kabel, DSL, Glasfaser oder GigaCube: Welcher Internet-Tarif von Vodafone passt zu Dir?

Ein Umzug steht bevor oder Du möchtest einfach mehr aus Deinem Heimnetzwerk herausholen? Dann stehst Du wahrscheinlich vor einer schwierigen Entscheidung: Kabel, Glasfaser, DSL oder LTE? Damit Du Dich nicht mit ewig langen Recherchen herumschlagen musst, geben wir Dir einen Überblick über die verschiedenen Vodafone-Internet-Optionen und verraten Dir, welcher Tarif der richtige für Dich ist.

Bei der Auswahl Deines Internet-Tarifs solltest Du Dir zunächst überlegen, welche Art des Internetzugangs es werden soll: Kabel, Glasfaser, DSL oder LTE? Die verschiedenen Optionen bieten Dir unterschiedliche Vorzüge und werden mit verschiedenen Downloadgeschwindigkeiten angeboten. Generell gilt: Je anspruchsvoller die Anwendungen und je mehr Personen in Deinem Haushalt, desto höher sollte die maximale Downloadgeschwindigkeit sein. Finde jetzt heraus, welcher Internet-Tarif am besten zu Dir passt.

Die GigaZuhause Kabel-Tarife von Vodafone

Mit den Kabel-Tarifen von Vodafone kannst Du über das Fernsehkabel auf das Internet zugreifen. Diese Variante stellt zum Beispiel eine Alternative zur Glasfaser-Option dar, die im Gegensatz zur Kabel-Variante noch nicht an allen Standorten verfügbar ist. Über den Kabelanschluss kannst Du zudem auch kostenlos ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz telefonieren. Die Kabel-Tarife können übrigens mit der kostenlosen SuperWLAN-Funktion optimiert werden.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Alle fünf GigaZuhause Kabel-Tarife von Vodafone bekommst Du hier vorgestellt:

GigaZuhause 50 Kabel: Für Single-Haushalte und Wenig-Nutzer:innen

Wenn Du allein wohnst und Deinen Internetzugang lediglich für das Verschicken von Nachrichten oder dem Surfen im Netz verwendest, passt der GigaZuhause 50 Kabel-Tarif zu Dir. Während die Downloadgeschwindigkeit bei 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) liegt, kommst Du mit dem Tarif im Upload maximal auf 25 Mbit/s. Mit monatlichen 9,99 Euro in den ersten sechs Monaten und 34,99 Euro ab dem siebten Monat stellt der GigaZuhause 50-Tarif die günstigste Internetoption von Vodafone dar.

+++ Hier buchst Du den Vodafone Kabel-Tarif mit 50 Mbit/s +++

GigaZuhause 100 Kabel: Für Homeoffice und Streaming

Möchten mehrere Personen in Deinen vier Wänden auf das Internet zugreifen, wird eine Leitung mit mindesten 100 Mbit/s empfohlen. Für Homeoffice-Anwendungen sowie Streaming in einem Haushalt mit bis zu drei Geräten eignet sich der GigaZuhause 100-Tarif. Die ersten sechs Monate erhältst Du ihn für 19,99 Euro monatlich und ab dem siebten Monat beläuft sich der Preis auf 39,99 Euro. Die Uploadgeschwindigkeit liegt bei 50 Mbit/s.

+++ Hier buchst Du den Vodafone Kabel-Tarif mit 100 Mbit/s +++

GigaZuhause 250 Kabel: Für mittelgroße Haushalte und etwas anspruchsvollere Anwendungen

Für Wohngemeinschaften sowie Familienhaushalte mit bis zu sieben Geräten eignet sich hingegen der GigaZuhause 250 Kabel-Tarif. Die 250 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload garantieren Dir störungsfreie Film- sowie Serienabende in hoher Auflösung und reichen zudem auch fürs Online-Gaming aus. Im ersten halben Jahr zahlst Du für diesen Tarif 19,99 Euro pro Monat und anschließend 44,99 Euro.

+++ Hier buchst Du den Vodafone Kabel-Tarif mit 250 Mbit/s +++

GigaZuhause 500 Kabel: Für Gaming-Haushalte mit acht oder mehr Geräten

Sollten bei Dir zuhause mindestens acht Geräte regelmäßig mit dem Internet verbunden sein, dann dürfte der GigaZuhause 500 Kabel-Tarif die ideale Wahl sein. Mit einer Downloadgeschwindigkeit von 500 Mbit/s sowie 50 Mbit/s im Upload können alle Nutzer:innen gleichzeitig im Netz surfen, Videos streamen oder Online-Games zocken, ohne dass es zu Verzögerungen oder Störungen kommt. Die ersten sechs Monate kostet der Tarif 19,99 Euro monatlich und nach dem halben Jahr zahlst Du dann 49,99 Euro.

+++ Hier buchst Du den Vodafone Kabel-Tarif mit 500 Mbit/s +++

GigaZuhause CableMax 1000: Superschnelles Internet für sehr große Haushalte

Sofern Dir die 500 Mbit/s noch zu wenig sein sollten, liefert Dir der GigaZuhause CableMax 1000-Tarif mit 1.000 Mbit/s die höchste Downloadgeschwindigkeit über Kabel, die Vodafone zu bieten hat. Damit kannst Du beispielsweise Filme, Serien sowie große Update-Dateien für Videospiele in wenigen Minuten herunterladen. Für diese Variante zahlst Du nach Vertragsabschluss 49,99 Euro pro Monat.

+++ Hier buchst Du den Vodafone CableMax-Tarif mit 1.000 Mbit/s +++

Du bist unter 28 Jahre alt? Dann bietet Vodafone Dir vergünstigte Kabel-Internet-Tarife für Student:innen und junge Leute an. Alles Infos dazu hier.

+++ Hier buchst Du die Kabel-Internet-Tarife für alle unter 28 Jahren +++

Zudem kannst Du Dir neben Deinem Kabel-Internetzugang auch einen Telefon- sowie TV-Anschluss sichern. Alle Infos dazu findest Du hier.

Die GigaZuhause DSL-Tarife von Vodafone

Mit der Digital Subscriber Line (DSL), was frei übersetzt so viel wie Digitaler Teilnehmeranschluss bedeutet, kannst Du über das Telefonnetz auf das Internet zugreifen. Durch die ineinander verwobenen Adern des Kupferkabels garantiert die DSL-Option stabile Leitungen mit einer gewissen Störfestigkeit. Im Gegensatz zum Kabelanschluss oder dem Internetzugang über Glasfaser beträgt die maximale Downloadgeschwindigkeit hier 250 Mbit/s, was jedoch nicht so stark ins Gewicht fällt, weil Du Dir die Bandbreite nicht mit Deinen Nachbarhaushalten teilen musst.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Neben der Internet-Flat ist bei jedem DSL-Tarif von Vodafone auch das Telefonieren ins deutsche Fest- und Vodafone-Mobilfunknetz enthalten. Wie auch beim Kabelanschluss kannst Du bei Deinem DSL-Tarif kostenlos die SuperWLAN-Option aktivieren.

GigaZuhause 250 DSL: Stabiles sowie schnelles Internet für überschaubare Haushalte

Der GigaZuhause 250 DLS-Tarif erweist sich als ideale Option für Haushalte mit bis zu drei Personen. Beim Herunterladen von Inhalten sowie beim Streamen und Zocken versorgt Dich der Tarif mit einer Bandbreite von bis zu 250 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload. In den ersten sechs Monaten erhältst Du den Tarif für 19,99 Euro monatlich, danach beläuft sich der Preis auf 54,99 Euro pro Monat.

Falls Dein Nutzungsverhalten nicht besonders hoch ausfällt und Du Dich fragst, welcher Internet-Tarif stattdessen besser zu Dir passt, bietet Vodafone darüber hinaus folgende drei DSL-Tarife an:

• GigaZuhause 16 DSL: Bis zu 16 Mbit/s im Download und 2,4 Mbit/s im Upload für Singlenutzer:innen, die selten ins Internet gehen und keine anspruchsvollen Anwendungen nutzen. Der Tarif kostet 9,99 Euro im ersten halben Jahr und ab dem 7. Monat 34,99 Euro.

• GigaZuhause 50 DSL: Bis zu 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload für niedriges Nutzungsverhalten. GigaZuhause 50 DSL bekommst Du für 19,99 Euro pro Monat und ab dem 7. Monat für 39,99 Euro.

• GigaZuhause 100 DSL: Bis zu 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload für Gelegenheits-Surfer:innen mit bis zu drei Geräten für 19,99 Euro pro Monat und ab dem 7. Monat 44,99 Euro.

+++ Hier buchst Du die Vodafone DSL-Tarife +++

Du brauchst keine Festnetz-Flat? Dann kannst Du DSL-Internet auch einzeln buchen. Wähle hierbei zwischen GigaZuhause Basic 250 DSL mit 250 Mbit/s im Download oder GigaZuhause Basic 100 DSL mit bis zu 100 Mbit/s im Download.

Zudem kannst Du Dir neben Deinem DSL-Internetzugang auch einen Telefon- sowie TV-Anschluss sichern. Alle Infos dazu findest Du hier.

Die GigaZuhause-Glasfaser-Tarife von Vodafone

Der Internetzugang über Glasfaser stellt die wohl leistungsstärkste Option dar. Über die titelgebenden Fasern werden Daten in Form von Lichtsignalen übermittelt, wodurch Übertragungsraten von bis zu 1.000 Mbit/s im Download erzielt werden können. Da jeder Haushalt einen eigenen Glasfaser-Anschluss erhält, musst Du Dir wie bei der DSL-Option das Internet nicht mit Deinen Nachbar:innen teilen. Die einzige Voraussetzung ist, dass das Glasfaser-Netz an Deinem Wohnort ausgebaut ist. Falls Du nicht weißt, ob Glasfaser an Deinem Standort verfügbar ist, kannst Du es ganz einfach mit dem Verfügbarkeitscheck von Vodafone herausfinden.

Ob Du in Deiner Region Glasfaser schon nutzen kannst, erfährst Du hier.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

GigaZuhause 100 Glasfaser: Das Starterpaket für Gelegenheits-Streamer:innen

Bereits der Glasfaser-Tarif mit der niedrigsten Downloadgeschwindigkeit beschert Dir 100 Mbit/s im Download sowie 50 Mbit/s im Upload. Dieser Tarif eignet sich für Haushalte mit bis zu drei Personen, die gerne mal einen Film oder eine Serie streamen oder Homeoffice-Anwendungen verwenden. Der GigaZuhause 100 Glasfaser-Tarif ist dauerhaft für 39,99 Euro pro Monat erhältlich.

+++ Hier buchst Du den Vodafone Glasfaser-Tarif mit 100 Mbit/s +++

GigaZuhause 500 Glasfaser: Highspeed-Internet für anspruchsvollere Anwendungen

Mit dem GigaZuhause 500 Glasfaser-Tarif kommen Haushalte mit vier oder mehr Personen, die ein überdurchschnittliches Nutzungsverhalten haben, auf ihre Kosten. Mit 500 Mbit/s im Download sowie 250 Mbit/s im Upload sind selbst große Dateien schnell hoch- sowie runtergeladen. Filme und Serien können dabei selbst in 4K-Auflösung vollkommen störungsfrei gestreamt werden. Für 39,99 Euro in den ersten sechs Monaten und 49,99 ab dem siebten Monat kannst Du Dir diese Bandbreite nach Hause holen.

+++ Hier buchst Du den Vodafone Glasfaser-Tarif mit 500 Mbit/s +++

GigaZuhause 100 Glasfaser: Der Power-Tarif für große Haushalte

Der GigaZuhause 1000 Glasfaser-Tarif ist der leistungsstarke Alleskönner unter den Vodafone-Internet-Tarifen. Selbst bei mehr als acht im Netz registrierten Geräten dürfte es dank den 1.000 Mbit/s im Download keinerlei Störungen beim parallelen Streamen, Arbeiten oder Online-Gaming geben. Mit den bis zu 500 Mbit/s im Upload kannst Du zudem in Windeseile große Dateien hochladen, sodass sich dieser Tarif besonders für Nutzer:innen eignet, die beispielsweise regelmäßig längere Videos bei YouTube hochladen. Den GigaZuhause 1000 Glasfaser-Tarif erhältst Du für 39,99 Euro in den ersten sechs Monaten und danach für 74,99 Euro pro Monat.

+++ Hier buchst Du den Vodafone Glasfaser-Tarif mit 1.000 Mbit/s +++

Für alle Glasfaser-Tarife von Vodafone fällt eine einmalige Summe von 148,99 Euro an, die sich aus den 49,99 Euro für die Bereitstellung sowie den 99 Euro für das Installationspaket zusammensetzt. Dafür erhältst Du jedoch in jedem Glasfaser-Tarif eine gratis FRITZ!Box 7590 AX für ein ganzes Jahr.

Zudem kannst Du Dir neben Deinem Glasfaser-Internetzugang auch einen Telefon- sowie TV-Anschluss sichern. Alle Infos dazu findest Du hier.

Die GigaCube Zuhause-Tarife von Vodafone

Neben den drei gewöhnlichen Anschlüssen bietet Dir Vodafone eine vierte Variante an, um zuhause ins Internet zu gelangen. Denn mit den GigaCubes von Vodafone kannst Du auch ohne Internetanschluss im Netz surfen, Filme und Serien streamen und andere Online-Features beanspruchen. Bei dem GigaCube handelt es sich um einen mobilen WLAN-Router von Vodafone, der mit einer SIM-Karte ausgestattet ist.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Der GigaCube liefert Dir eine maximale Downloadgeschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s und kann je nach Modell 64 oder sogar 128 Nutzer:innen mit Internet versorgen. Vodafone bietet Dir dabei sowohl für den 4G-GigaCube sowie die wesentlich schnellere 5G-Variante folgende Tarife an:

• GigaCube Zuhause 100: 100 Gigabyte (GB) ab 34,99 Euro im Monat

• GigaCube Zuhause 200: 200 GB ab 44,99 Euro im Monat

• GigaCube Zuhause Unlimited: Unbegrenztes Datenvolumen ab 64,99 Euro im Monat

• GigaCube Zuhause Flex: Bei der Flex-Variante bekommst Du für 49,99 Euro 200 GB pro Monat, die Du nur zahlst, wenn Du den GigaCube auch wirklich verwendest.

Für den GigaCube fällt eine einmalige Bereitstellungsgebühr in Höhe von 49,99 Euro sowie ein Gerätepreis an, der je nach Tarif und GigaCube zwischen einem Euro und 279,90 Euro variiert.

+++ Hier buchst Du die Vodafone GigaCube-Tarife +++

Solltest Du unter 28 Jahre alt sein und über keinen Mobilfunk-Tarif von Vodafone verfügen, profitierst Du außerdem von dem Young-Vorteil und sparst fünf Euro monatlich in jedem GigaCube-Tarif.

Spare monatlich mit der Vodafone GigaKombi

Du hast bereits einen Mobilfunk- oder TV-Tarif bei Vodafone? Dann kannst Du diese mit Deinem Internet-Tarif kombinieren und so bares Geld sparen. Alles Infos dazu findest Du hier:

+++ Hier direkt zur Vodafone GigaKombi +++

Welcher Tarif spricht Dich am meisten an? Wir freuen uns über Deine Meinung in den Kommentaren!

Dieser Artikel Kabel, DSL, Glasfaser oder GigaCube: Welcher Internet-Tarif von Vodafone passt zu Dir? kommt von Featured!