iPhone 15: Dynamic Island – Funktion, unterstützte Apps & mehr erklärt

Sämtliche Modelle des iPhone 15 sind mit Dynamic Island ausgestattet. Wir erklären Dir hier, was das Feature genau ist, wie es funktioniert und mit welchen Apps Du es nutzen kannst.

Auch wenn Fans sich ein wenig enttäuscht zeigten, dass das iPhone 14 eher wenige Neuerungen zu bieten hatte, gab es doch ein Feature, das zumindest bei den Pro-Modellen für Begeisterung sorgte: iPhone 14 Pro und Pro Max bekamen erstmals die sogenannte Dynamic Island spendiert.

Damit lassen sich mehrere Apps komfortabel parallel nutzen. Schnell zeigte sich, dass die Funktion deutlich mehr als eine Spielerei ist. Auch das iPhone 15 bekommt Dynamic Island. Was das Feature kann, erfährst Du hier.

Dynamic Island für iPhone 15: Zweck und Funktionsweise erklärt

Dynamic Island ist im iPhone 15 eigentlich genau wie beim Vorgänger ein kleiner Kompromiss: Da die Geräte eine Notch im Display haben, entstand um die Sensoren und die Selfiekamera ein Raum, der nicht genutzt wurde. Das ist bei dem begrenzten Platzangebot auf einem Handy-Display natürlich ärgerlich.

Seit dem iPhone 14 Pro hat Apple aus der Not eine Tugend gemacht. Dynamic Island ist Teil des Bildschirms und kann etwa Benachrichtigungen anzeigen oder Steuerfunktionen übernehmen.

Bis zu zwei Apps können Dynamic Island auf dem iPhone 15 gleichzeitig benutzen. Die kleine Fläche wird dann in zwei Teile gesplittet. Dabei ist das Feature weit mehr als nur eine bloße Anzeige. Durch Touch-Bewegungen kannst Du sie beliebig steuern.

Möchtest Du zwischen zwei Aktivitäten wechseln, streichst Du von einer Seite zur nächsten. Um weitere Informationen anzusehen, legst Du einfach den Finger auf die Aktivität. Möchtest Du die Funktion verkleinern, streichst Du von einer Seite aus zur Mitte.

Für welche Versionen des iPhone 15 gibt es Dynamic Island?

Während das Feature zuvor nur in den Pro-Varianten des iPhone 14 integriert war, ist es jetzt in allen neuen Modellen verfügbar. Das bedeutet, dass nicht nur das iPhone 15 Pro und Pro Max Dynamic Island haben, sondern auch das iPhone 15 und iPhone 15 Plus auf die Funktion zurückgreifen.

Welche Apple-Apps nutzen die Funktion?

Auch auf dem iPhone 15 ist Dynamic Island vor allem für die hauseigenen Apps von Apple perfekt geeignet. Nutzt Du zum Beispiel Apple Karten, kannst Du Dir die nächsten Richtungswechsel direkt auf dem kleinen Balken anzeigen lassen. Auch wenn Dein Akku oder Deine AirPods bald leer sind, erhältst Du die Info auf Wunsch an dieser Stelle. Beim Telefonieren kannst Du Dir Gesprächsdauer oder eingehende Anrufe anzeigen lassen.

Face ID funktioniert ebenfalls mit dem Feature. Möchtest Du Dynamic Island mit Apple Pay verwenden, werden Dir erfolgreiche Transaktionen über das Feature angezeigt. Nimmst Du ein Memo auf, geht das mit bloßem Antippen auf der „Insel“. Besonders gut eignet sich Dynamic Island auch für den Einsatz mit Apple Music. Hier bekommst Du das Album-Artwork angezeigt, und die Steuerung ist vereinfacht.

Unter anderem diese Apps aus dem Hause Apple unterstützen Dynamic Island – nun auch auf dem iPhone 15:

• Apple Music

• AirDrop

• Apple Pay

• NFC-Vorgänge

• Verbindung mit AirPods (aktiv)

• Verbindungen mit anderem Zubehör

• CarKey

• Face ID

• Aktivierung des Flugmodus

• Änderung des Fokusmodus

• Kurzbefehle

• Hinweise im Zusammenhang mit der SIM-Karte

• Stummschaltung

• Entsperren der Apple Watch

• Wo ist?-Funktion

• Bildschirm- und Sprachaufnahmen

• Navigations-App Karten

• Mikrofon- und Kamera-Indikatoren

• Timer

• Persönlicher Hotspot

• SharePlay

Dynamic Island unterstützt auch Apps von Drittanbietern

Es gibt mittlerweile verschiedene Apps von Drittanbietern, die die Funktion für sich entdeckt haben und durch deren Zusammenspiel ein echter Mehrwert entsteht.

Carrot Weather: Die Wetter-App bietet eine Warnfunktion für Regen, die Du auch für Dynamic Island aktivieren kannst. Sie zeigt eine Livevorschau für die erwarteten Schauer in der nächsten Stunde. Diese Funktion ist allerdings nur in der kostenpflichtigen Version erhältlich.

Flighty: Die beliebte App Flighty fasst Dir alle wichtigen Informationen für Deinen nächsten Flug übersichtlich zusammen. Das betrifft nicht nur die Abflugzeit, sondern auch eine Wettervorschau, Flugrouten und Dein Gate.

Grocery: Grocery ist eine praktische Einkaufsliste für Dein iPhone. In Verbindung mit Dynamic Island bleibt sie auf dem Sperrbildschirm sichtbar und erleichtert Dir so Deinen Einkauf.

Smart Gym: Dynamic Island kann auch Dein nächstes Work-out erleichtern. Die App Smart Gym zeigt Dir Trainingszeiten in der kleinen Aussparung an und bietet auch eine Stoppuhr, damit Deine Übungen noch effektiver werden.

Spotify: Auch der Streaming-Dienst hat die Vorzüge von Dynamic Island auf dem iPhone 15 schnell für sich erkannt. Mit einem kleinen Player kannst Du Songs skippen oder pausieren. Natürlich wird Dir auch der Songtitel angezeigt, ohne dass Du dafür die App öffnen musst.

Es ist davon auszugehen, dass noch deutlich mehr Apps die Möglichkeiten von Dynamic Apps nutzen werden. Schon jetzt gibt es bereits einfache Spiele für die Funktion. So spielst Du etwa „Pong” oder fütterst ein virtuelles Haustier in der kleinen Aussparung.

