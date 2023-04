iOS 17: Welche iPhones sind mit dem Update kompatibel?

Es dauert noch ein paar Monate, bis Apple die nächste große Version seines Betriebssystems vorstellen wird. Wahrscheinlich ist es auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2023 so weit, die am 5. Juni startet. Final veröffentlicht wird iOS 17 aber vermutlich erst im Herbst 2023. Dann dürfte auch die neue Smartphone-Generation, das iPhone 15, auf den Markt kommen. Die neuen Modelle haben die kommende iOS-Version voraussichtlich ab Werk installiert. Welche iPhones iOS 17 darüber hinaus unterstützen, ist bislang nicht offiziell bekannt.

Doch die Gerüchteküche kocht: Bereits mit dem Release von iOS 16 im Jahr 2022 hatte Apple den Support für einige ältere Modelle beendet. Das 2017 veröffentlichte iPhone 8 ist das älteste Modell, das mit dem aktuellen Betriebssystem läuft. Das iPhone 7 und das iPhone 6s haben das Update auf iOS 16 nicht mehr erhalten.

Auch bei iOS 17 könnte es einige ältere iPhones treffen – aber welche? Und welche Modelle erhalten die neue Version ganz sicher?

Die folgenden iPhone-Modelle unterstützen iOS 17 mit ziemlicher Sicherheit. Die Geräte sind alle in den vergangenen Jahren erschienen oder kommen – im Fall des iPhone 15 – voraussichtlich noch 2023 auf den Markt:

• iPhone-15-Modelle (Marktstart 2023)

• iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max (2022)

• iPhone SE 3 (2022)

• iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max (2021)

• iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max (2020)

• iPhone SE 2 (2020)

• iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max (2019)

• iPhone XR (2018)

• iPhone Xs und iPhone Xs Max (2018)

Apple hat in der Regel eine großzügige Updatestrategie: Die meisten Smartphones werden von dem Hersteller bis zu fünf Jahre lang mit neuen Versionen des Betriebssystems versorgt. Das heißt aber auch, dass iPhone-Modelle aus dem Jahr 2017 möglicherweise von der Liste der unterstützten Geräte fliegen.

Der mögliche Grund: Die Chips, die in diesen Geräten verbaut sind, kommen mit den Funktionen von iOS 17 wahrscheinlich nicht zurecht. Das würde bezüglich iOS 17 die folgenden Geräte betreffen:

• iPhone 8 und 8 Plus (2017)

• iPhone X (2017)

Bei Twitter kursieren zu dem Thema in der Tat unterschiedliche Gerüchte. Zunächst postete ein gewöhnlich gut informierter, anonymer User, dass das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X kein iOS 17 mehr erhalten sollen. Diese Person schränkt zwar die Sichtbarkeit ihres Profils ein, wird jedoch von vielen News-Webseiten zitiert, darunter 9to5Mac.

Der Twitter-User @analyst941 geht hingegen davon aus, dass alle iPhone-Modelle iOS 17 erhalten, auf denen bereits iOS 16 läuft. Demnach wären das iPhone 8, iPhone 8 Plus sowie das iPhone X dabei. „941” hat auf Twitter schon öfters Informationen zu Apple-Themen geleakt – zuletzt auch zum iPhone 15.

1. iOS 17 Will support all models of the iPhone that was supported with iOS 16. Including ALL ‘A11 Bionic’ powered devices like iPhone 8, iPhone X.

2. As for iPadOS 17; the A9 and A10 Fusion powered iPads may or may not make it to final. It will be decided by QC in 3-4 weeks.

— 941 (@analyst941) April 12, 2023