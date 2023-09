iOS 17: Die eigene Stimme für die Live-Sprachausgabe nutzen

Für die Sprachausgabe auf dem iPhone eine Stimme erstellen, die Deiner eigenen ähnelt? Das geht ab iOS 17 dank „Personal Voice“ (auf Deutsch: „Eigene Stimme”). Wir erklären Dir Schritt für Schritt, wie Du das Feature einrichten und verwenden kannst.

Mit iOS 17 verbessert Apple unter anderem die Barrierefreiheit auf dem iPhone: Nutzer:innen, denen ein Stimmverlust droht, können über die Funktion „Eigene Stimme“ ein digitales Abbild der eigenen Stimme erstellen und sie für die Live-Sprachausgabe des Smartphones verwenden.

Hinweis: Bislang ist das Feature leider nur in englischer Sprache nutzbar. Apple weist in seinem Hilfebereich zudem darauf hin, dass Du für Dein iPhone einen Code eingerichtet haben musst, um die Funktion „Eigene Stimme“ verwenden zu können.

iOS 17: Eigene Stimme – so richtest Du die Funktion ein

Und so lässt sich „Eigene Stimme“ unter iOS 17 einrichten:

• Nimm Dir mindestens 20 Minuten Zeit und ziehe Dich gemeinsam mit Deinem iPhone an einen ruhigen Ort zurück. • Wechsle auf dem iPhone in die Einstellungen und tippe dort auf den Menüpunkt „Bedienungshilfen“. • Im Bereich „Sprachausgabe“ wählst Du „Eigene Stimme“ aus. • Tippe auf „Eigene Stimme erstellen“. • Das iPhone erklärt Dir jetzt, wie das Feature funktioniert. Lies Dir alle Anweisungen aufmerksam durch und tippe jeweils auf „Fortfahren“. • Lege nun einen Namen für Deine digitale Stimme fest. • Tippe dann auf den Namen, den Du gewählt hast. Nun wirst Du vom iPhone aufgefordert, die Tonqualität zu prüfen. Tippe dazu auf den roten Aufnahmeknopf und lies den Dir auf dem Display angezeigten Satz vor. Höre Dir anschließend die Aufnahme an. Ist die Tonqualität in Ordnung, kannst Du mit „Fortfahren“ weitermachen. • Nun wirst Du aufgefordert, insgesamt 150 Beispielsätze laut und ruhig vorzulesen.

Du schaffst es zeitlich nicht, alle 150 Sätze in einem Stück vorzulesen? Keine Sorge! Mit einem Fingertipp auf den roten Aufnahmebutton kannst Du den Einrichtungsvorgang jederzeit pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

Sobald alle Sätze von Dir vorgelesen worden sind, beginnt das iPhone, die digitale Stimme zu erstellen. Das dauert allerdings eine ganze Weile. Schließe Dein iPhone daher am besten an den Strom an, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Sobald die digitale Stimme einsatzbereit ist: Tippe auf dem iPhone unter „Einstellungen | Bedienungshilfen“ auf „Live-Sprachausgabe“. Schalte die Funktion ein und wähle unter „Stimmen“ Deine digitale Stimme aus. Möchtest Du die Sprachausgabe nutzen, drückst Du dreimal hintereinander auf die iPhone-Seitentaste und tippst den Text ein, der von der digitalen Stimme vorgelesen werden soll.

Zusatz-Tipp: Du möchtest die digitale Stimme auf allen Geräten nutzen, auf denen Du mit Deinem iCloud-Konto eingeloggt bist? Dann aktiviere unter „Eigene Stimme“ die Option „Geräteübergreifend teilen“.

