Gemeinsam für Libyen: Vodafone unterstützt die Betroffenen der Flutkatastrophe mit kostenfreien Anrufen und SMS

Die Überschwemmungen in Libyen haben Tausenden Menschen ihre Heimat und Lebensgrundlage genommen. Noch immer gibt es zahlreiche Vermisste. In Zeiten wie diesen kann ein kurzer Anruf oder eine Nachricht die Welt bedeuten. Das ist auch Vodafone Deutschland und der Vodafone Group bewusst. Deshalb unterstützen sie die Betroffenen der Unwetterkatastrophe und die in Deutschland lebenden Angehörigen mit kostenfreien Anrufen und SMS.

Zahlreiche Gebiete wurden durch die Wassermengen von der Außenwelt abgeschnitten und ganze Wohnblocks zerstört. Klar ist: Für die Menschen in Libyen ist ein internationaler Zusammenhalt gefordert. Wie Vodafone Deutschland die Betroffenen und deren Familien sowie Freund:innen unterstützt, liest Du hier. Kostenfreie Anrufe und SMS nach Libyen Egal, wie kurz der Anruf oder die Nachricht ist, bei Katastrophen sind sie erlösende Lebenszeichen. Daher sind alle Telefonate und SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz nach Libyen zwischen dem 14. September und dem 30. September 2023 kostenlos. Vodafone stellt Roaming, Anrufe und SMS in Libyen kostenfrei Du bist vor Ort? Dann telefonierst, simst und surfst Du zwischen dem 14. September und dem 30. September 2023 kostenfrei. Denn für Vodafone-Kund:innen mit einer deutschen SIM-Karte ist in Libyen ebenfalls kostenloses Roaming möglich. Bitte beachte: Nicht nur Häuser und Straßen, sondern auch wichtige Infrastruktur wie Mobilfunkmasten wurden durch die Überschwemmungen innerhalb weniger Minuten zerstört. Dementsprechend kann es momentan aufgrund von Schäden an der Netzinfrastruktur noch zu Beeinträchtigungen kommen. Dieser Artikel Gemeinsam für Libyen: Vodafone unterstützt die Betroffenen der Flutkatastrophe mit kostenfreien Anrufen und SMS kommt von Featured!

