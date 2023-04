Galaxy Watch4: Sprachnachrichten abhören – so funktioniert’s

Featured: Google Assistant auf der Galaxy Watch4 nutzen: So geht’s

Der Google Assistant hält per Update auf der Samsung Galaxy Watch4 Einzug. Doch wie richtest Du den Assistenten auf der Samsung-Smartwatch ein? Das und mehr erfährst Du in diesem Ratgeber. Wir erinnern uns: Samsung hat die Galaxy Watch4 bereits im Spätsommer 2021 auf den Markt gebracht. Doch trotz Googles Wear OS 3 als Betriebssystem war der Google Assistant zum Start noch nicht verfügbar. Im Mai 2022 hat Samsung das Feature schließlich per Update nachgereicht. Du kannst den Google Assistant nun also auf der Galaxy Watch4 und Galaxy Watch4 Classic einrichten. Google Assistant auf der Galaxy Watch4: So klappt es mit der Einrichtung Um den Google Assistant auf der Smartwatch nutzen zu können, musst Du ihn zunächst einrichten. Dafür brauchst Du sowohl die Galaxy Watch4 als auch das Smartphone, das Du mit dem Wearable gekoppelt hast. Gehe dann folgendermaßen vor: • Wische auf der Smartwatch von unten nach oben, um den App-Bildschirm zu öffnen. Scrolle nach unten und tippe ...