Galaxy Book3 Ultra vs. MacBook Pro: Ein würdiger Konkurrent?

MacBook Pro 2022 vs. 2021: Apples neues MacBook Pro erscheint im Juli 2022 und wir fragen uns: Für wen lohnt sich das neue Modell? Wir vergleichen beide Geräte und zeigen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Generationen. Außerdem erfährst Du, warum das MacBook Pro 2022 eine große Überraschung ist. Apple hat das MacBook Pro 2022 in der Keynote vom 6. Juni 2022 vorgestellt. Im Juli 2022 soll es erscheinen.MacBook Pro 2022 vs. 2021: Was hat sich beim Design verändert? Neues Jahr, neue Generation an Apple-Geräte: Wie erwartet erscheint auch 2022 eine neue Version des MacBook Pro. Wir haben uns das neue Modell und seinen Vorgänger genauer angeschaut – vom Design über das Display bis zu den Anschlüssen. Diese äußerlichen Unterschiede fallen auf: • Design: Apple setzt beim MacBook Pro 2022 auf das gleiche Design wie 2021. Die Geräte sind geradlinig, schlank und jeweils in den Farben „Space Grau“ und „Silber“ erhältlich. • Display: Der ...