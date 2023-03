Galaxy A34 5G: Screenshot erstellen – so geht’s

Featured: Galaxy A54 5G: Screenshot erstellen – diese Möglichkeiten hast Du

Screenshots sind praktisch, um etwas festzuhalten, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist – zum Beispiel ein Ausschnitt in einem Artikel oder eine Info in einer E-Mail. Aber wie kannst Du auf dem Samsung Galaxy A54 5G Screenshots machen? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.