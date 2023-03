Facebook und Instagram: Blauen Haken kaufen – so funktioniert Meta Verified

Featured: Blauer Haken bei TikTok: So holst Du Dir das begehrte Symbol

Die Profile von Firmen, Promis und Influencer:innen ziert oft ein blauer Haken bei TikTok. Das begehrte Symbol zeigt, dass der Account verifiziert ist. Wie Du an den Haken kommst, erklären wir Dir im folgenden Ratgeber. Was bedeutet der blaue Haken bei TikTok? Die Video-App TikTok hat nach eigenen Angaben eine Milliarde aktive Nutzer:innen. Darunter tummeln sich neben echten User:innen auch Fake-Profile. Ein blauer Haken bei TikTok heißt, dass der entsprechende Account geprüft und verifiziert ist. Das Symbol findest Du neben dem Kontonamen. Du kannst dann davon ausgehen, dass die tatsächliche Person mit diesem Namen dahintersteckt. Falls jemand die Identität anderer Nutzer:innen stiehlt und ein Profil unter dem Namen erstellst, weißt Du dadurch, welches echt ist. Vor allem für Firmen, Promis und Influencer:innen ist das wichtig. Denn das TikTok-Konto wirkt damit seriöser. Was ist TikTok? So funktioniert die beliebte Lipsync-Video-App Blaue Haken wie bei TikTok gibt es bei ...