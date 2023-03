Die beste Smartwatch für Damen 2023 – unsere Top 5

Eine ästhetisch und technisch ansprechende Smartwatch für Damen gehört inzwischen in das Portfolio jedes renommierten Herstellers. Die Gadgets müssen den Spagat schaffen zwischen hochmoderner Technik und stilsicherem Design, das zu Deinem Lieblingslook passt.

In diesem Ratgeber erfährst Du, mit welchen Damen-Smartwatches Du in beiden Bereichen optimal ausgestattet bist.

Apple Watch SE (2022) – Apples Smartwatch für Damen

Die Apple Watch SE ist Apples Mittelklasse-Smartwatch, die einige Features des Flaggschiff-Modells entbehrt, technisch aber dennoch überzeugt. Nutzt Du sie in Verbindung mit einem iPhone, hast Du einen verlässlichen Partner am Handgelenk. Sie misst akkurat Deine Herzfrequenzen sowie Aktivität beim Workout und verleiht Dir mit Aktivitätsauszeichnungen Medaillen für Deine erreichten sportlichen Meilensteine.

Außerdem bietet sie Aktivitätswettbewerbe und personalisiertes Coaching. Auch die in einer bestimmten Zone verbrachte Zeit misst die Apple Watch SE. Daneben ist sie laut Label bis 50 Meter wassergeschützt – und damit ein geeignetes Gadget beim Wassersport im Schwimmbad. Für Tauchgänge ist sie jedoch eher nicht gedacht, Du solltest sie nur in seichtem Gewässer verwenden, rät Apple.

Deine Gesundheit ist bei der Apple Watch SE in besten Händen. Neben der Schlafqualität in Deinen Nächten behältst Du auch Deinen Zyklus mit einem entsprechenden Feature im Auge. Unregelmäßige Herzschläge zeigt Dir die Herzfrequenz-App an und bei einem Unfall benachrichtigt die Uhr automatisch den Notdienst. Bei verfügbarem Mobilfunk kannst Du auch manuell mit der Smartwatch den Notruf wählen, wenn Du beispielsweise gestürzt bist.

Für rund 300 Euro bekommst Du in jedem Fall mehr als nur einen Fitness-Tracker. Du kannst auf der Smartwatch Nachrichten verfassen, über Apple Music Podcasts, Hörbücher oder Musik hören sowie mit Apple Pay bezahlen. Dazu kommt die Familienkonfiguration mit kinderfreundlichen Features und elternfreundlichen Einstellungen.

Und mit einem der vielen alternativen Armbänder kannst Du Deine Ausführung der Apple Watch SE an jedes Outfit anpassen. Geringfügiger Nachteil ist die Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden sowie das fehlende Always-On-Display – der Bildschirm bleibt schwarz, bis Du Dein Handgelenk bewegst.

Samsung Galaxy Watch 5

Für Android-Nutzer:innen ist Samsung häufig erste Wahl, auch im Smartwatch-Segment bist Du hier an der richtigen Adresse. Denn mit der Samsung Galaxy Watch 5 entscheidest Du Dich für eine der besten Smartwatches für Damen. Leider kannst Du sie nicht zusammen mit einem iPhone nutzen, sondern nur mit jeglichen Android-Smartphones – am besten mit einem Samsung-Handy. Denn so kannst Du ausnahmslos alle Apps und Features nutzen, von Samsung Health bis Samsung Pay.

Viele Samsung-Apps funktionieren auch auf anderen Smartphones, doch Samsung Pay ist exklusiv nur im Galaxy Store erhältlich. Ohne Samsung-Smartphone kannst Du aber auf Google Wallet für mobiles Bezahlen ausweichen. Die Galaxy Watch 5 misst und überwacht zahlreiche Körperfunktionen — etwa Deinen Puls, Deine Temperatur oder Deinen Schlafrhythmus. Damit hilft sie Dir im Alltag dabei, Stressfaktoren zu identifizieren und zu beseitigen, um Deine Gesundheit zu verbessern.

Dabei geht die Uhr mit gutem Beispiel voran: Weniger Stress hast Du mit der Samsung Galaxy Watch 5 dank langer Akkulaufzeit (laut Hersteller bis 50 Stunden) und Always-On-Display. Auch diese Smartwatch für Damen ist in verschiedenen Farben und mit vielen verschiedenen Armbändern erhältlich, passend für jeden Typ. Du profitierst prinzipiell vom Konkurrenzdruck im Android-Sektor, denn die Top-Smartwatch kostet rund 200 Euro – ist aber häufig noch günstiger zu haben.

Fossil Gen 6 Damen

Möchtest Du bei Deiner Uhr nicht auf ein Ziffernblatt klassischer Uhren und dem damit oft einhergehendem eleganten Gehäuse verzichten? Dann dürfte Dich die Fossil Gen 6 Damen interessieren. Die Smartwatch „für Damen“ misst schlicht 42 statt die 44 Millimeter der „Herren”-Variante. Doch keine der Ausführungen wirkt klobig, greife also ruhig zur „Herren“-Version, wenn Dir ein größeres Ziffernblatt wichtig ist. Auch beim Armband kannst Du zwischen Silikon, Leder und Edelstahl in verschiedenen Farben wählen.

Auch diese Smartwatch verfügt über hilfreiche Sensoren, die Deine Gesundheit im Blick behalten – mit Features wie Pulsmesser, Schrittzähler, GPS und Telefonfunktion. Du kannst sie zudem zum mobilen Bezahlen nutzen, bequem über Google Wallet seit dem Update auf wear OS Ende 2022. Die Fossil Gen 6 hat einen schnellen und effizienten Prozessor, mit dem eine Akkulaufzeit von mindestens 24 Stunden möglich sein soll.

Leider ist sie weniger wasserfest als die anderen Modelle, doch immer noch spritzwassergeschützt – Du kannst sie also beim Duschen tragen. Angesichts ihres hochwertigen Designs und der ansprechenden Ausstattung ist der Preis von circa 220 Euro dennoch günstig.

Fitbit Versa 4

Die Fitbit Versa 4 mit einem Preis von rund 200 Euro ist in vier verschiedenen Farbvarianten verfügbar. Zusammen mit den sieben zweifarbigen Sportarmbandoptionen hast Du also eine beachtliche Auswahl. Sei es via Bezahlen per Google Wallet oder Fitbit Pay, Bluetooth-Telefonie oder Alexa-Sprachbefehle – die Smartwatch für Damen bereichert Deinen Alltag.

Deine Fitness wird einerseits durch den obligatorischen Schritt- und Entfernungstracker inklusive Kalorienzähler unterstützt und andererseits auch durch die automatische Trainingserkennung. Zudem misst die Fitbit Versa 4 unter anderem Deine Sauerstoffsättigung, Ruheherzfrequenz und Hauttemperatur.

So kannst Du massive Schwankungen bei Bedarf zügig von medizinischem Fachpersonal abklären lassen. Praktisch ist auch das Zyklus-Tracking, mit dem Du die Regelmäßigkeit des Zyklus verfolgen und Deine nächste Periode prognostizieren kannst. Schlafaufzeichnung, Achtsamkeitsübungen sowie Stimmungsprotokolle runden die Features der Smartwatch ab.

Garmin vívoactive 4S - Fitness-Smartwatch für Damen

Mit ihrem Preis von unter 200 Euro gilt die Garmin vívoactive 4S ebenfalls als eine Mittelklasse-Smartwatch für Damen. Bei ihren Features gibt es aber kaum etwas zu bemängeln. Mit zahlreichen Widgets und Displaydesigns kannst Du sie in jeder Hinsicht an Deinen persönlichen Stil anpassen.

Sie ist in sechs Farben verfügbar und fällt dank des schlanken Armbands mit rundem Display auch an schmalen Handgelenken nicht unangenehm auf. Was hingegen sehr angenehm auffällt, ist ihre lange Akkulaufzeit: Bis zu sieben Tage hält der Akku, bis Du ihn wieder laden musst.

Bei Deinem persönlichen Workout unterstützen Dich benutzerdefinierte Trainings – mit animierten Übungen auf dem Display. Verschiedene Gesundheitsfeatures wie Stresslevelcheck und Atemübungen ergänzen die detaillierte Schlafanalyse und bilden eine solide Grundlage, um Deine Gesundheit im Blick zu halten. Darüber hinaus erinnert Dich die Uhr daran, ausreichend zu trinken. Auch ein Zyklustracker ist bei der Garmin Vivoactive 4S integriert, der Deinen Menstruationszyklus oder den Verlauf Deiner Schwangerschaft mitverfolgt.

Hast Du Deine Damen-Smartwatch des Jahres schon gefunden oder suchst Du noch? Schreib uns Deinen Gadget-Tipp in die Kommentare.

