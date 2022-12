Collagen mit dem iPhone erstellen: Wie es geht und welche Apps die besten sind

Featured: BeReal-App setzt auf Authentizität: Alltagsmomente statt Selbstinszenierung

Nur ein Posting am Tag, keine Filter, zwei Minuten für die Aufnahme: Mit kuriosen Regeln trendet die Social-Media-Anwendung BeReal derzeit vor allem bei der jüngeren Zielgruppe. Was die BeReal-App so besonders macht und ob sie langfristig Konkurrenz zu TikTok, Instagram und Co. sein könnte, erfährst Du jetzt. Ein schöner Hintergrund, die richtige Perspektive, der passende Filter: Kaum ein Bild, das in den sozialen Netzwerken geteilt wird, entsteht noch zufällig und wirklich spontan. Wir lichten uns gerne in ausgewählten Momenten ab, in denen alles stimmt. Die BeReal-App hält dagegen und will mit Schnappschüssen aus dem Alltag Authentizität in die Social-Media-Welt zurückbringen. Dafür bietet die kostenlose Android- und iOS-Anwendung interessante Möglichkeiten, um sich in Echtzeit zu vernetzen.Die ungefilterte Social-App: Was ist BeReal? Ähnlich wie bei Instagram kannst Du auch mit BeReal Fotos machen und diese mit Deinen Follower:innen teilen. Allerdings will BeReal ...