CES 2023: Highlights und Technik-Trends der Elektronikmesse in Las Vegas

Auf welche neuen High-End-Geräte kannst Du Dich 2023 freuen und woran arbeiten die internationalen Tech-Konzerne und Start-ups? Welche Zukunftstechnologien Dir im Alltag bald öfter begegnen werden, verrät die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Wir fassen für Dich die Highlights der CES 2023 zusammen.

Ihrem Ruf als weltgrößte und wichtigste Elektronikmesse hat die Consumer Electronics Show (CES) zum Jahresauftakt 2023 wieder alle Ehre gemacht – mit 70 Prozent mehr Ausstellungsfläche und über 3.200 Unternehmen aus 173 Ländern. Vom 5. bis zum 8. Januar stellten internationale Hersteller in Las Vegas ihre neuesten Produkte und Tech-Innovationen zur Schau. Neben der großen Frage, wie Technologien die Welt verbessern können, lag ein Fokus der CES 2023 natürlich auf Technik-Neuheiten für Entertainment-Fans.

Tech-Trends fürs Heimkino: Riesige Smart TVs und 8K-Beamer

Wenn es um Smart TVs und Displays geht, kennen Entwickler:innen seit Jahren anscheinend nur noch eine Richtung: Die Geräte werden immer gigantischer und hochauflösender. Samsung bringt das Entertainment-Erlebnis mit OLED-TVs in Größen bis zu 77 Zoll auf ein neues Level. Die modulare Micro LED-Reihe wird 2023 sogar in Maßen bis zu 140 Zoll erhältlich sein.

Für das Heimkino zeichnete sich auf der CES 2023 noch ein anderer großer Tech-Trend ab: Laser-TVs und Projektoren könnten künftig zum neuen Standard werden. Mit der jüngsten Version des UKD-Beamers The Premiere 8K brachte Samsung in Las Vegas erstmals ultrascharfe 8K-Bilder auf die Leinwand. Diese hohe Auflösung ist bei einer Projektionsfläche von bis zu 150 Zoll auch angebracht.

Im Bann der gebogenen OLED-Monitore: LG zieht nach

Neben neuen TV-Flaggschiffen hatte Samsung auch wieder monströse Bildschirme für Gamer:innen im Gepäck, darunter die neue Ausführung des Odyssey Neo G9. Der gekrümmte LED-Monitor mit 145 Zentimetern (57 Zoll) von einer Ecke zur anderen passt kaum auf einen gewöhnlichen Schreibtisch.

Der Trend zu gebogenen Displays scheint allmählich bei allen großen Herstellern angekommen zu sein. Auch LG bringt 2023 seinen ersten curved OLED-Bildschirm an den Start: den 45 Zoll großen UltraGear-Monitor.

Flexible Notebooks und leistungsstarke Gaming-PCs

Für den ungebremsten Gaming-Spaß braucht es nicht nur hochauflösende Monitore, sondern auch leistungsstarke Notebooks und Gaming-PCs. Jede Menge Power versprechen zum Beispiel die neuen Gaming-Laptops Blade 16 und Blade 18 von Razer, die mit Intel-Prozessoren der 13. Generation und Grafikkarten aus Nvidias aktueller RTX-4000-Serie daherkommen. Acer erweitert seine Predator-Serie um zwei Gaming-Notebooks, die ebenfalls in 16 Zoll (Predator Helios 16) oder 18 Zoll (Predator Helios 18) erhältlich sind.

Für mehr Produktivität im Homeoffice und bei kreativen Tätigkeiten setzen die Notebook-Hersteller vor allem auf Flexibilität und ein multifunktionales Design. Mit Acer Swift Go bringt der taiwanesische Hersteller zwei besonders leichte OLED-Notebooks an den Start. Das neue Asus Vivobook Pro 16 bietet neben einem 16 Zoll großen OLED-Display ein weiteres technischen Highlight: Das Notebook wandelt 2D-Inhalte mit einem Tastendruck in 3D um, die Du ohne 3D-Brille ansehen kannst. Wer ein technisches Schmuckstück sucht, wird 2023 bei LG fündig. Dem LG Gram Style hat der Hersteller ein schickes Glasgehäuse verpasst, das seine Farbe je nach Lichteinstrahlung verändert.

Sehen, hören, tasten und riechen: Neue Sinneseindrücke im Metaverse

Wer bislang daran gezweifelt hat, dürfte nach der CES 2023 Gewissheit haben, dass das Metaverse nicht nur eine fixe Idee von Mark Zuckerberg ist. Immer mehr Konzerne und Start-ups arbeiten an Anwendungen und Geräten, die das virtuelle Erlebnis immersiver und beeindruckender machen. Der Automobilhersteller Stellantis hat auf der CES gemeinsam mit Microsoft sogar einen eigenen FIAT Metaverse Store eingerichtet.

Das Start-up OVR Technology will neben audiovisuellen Reizen einen weiteren Sinn bei den digitalen Erlebnissen ansprechen: unseren Geruchssinn. Auf der CES 2023 gab es eine Schnupperprobe in Form eines Generators, der Gerüche erzeugt. Klemmst Du Dir das Gerät unter die Nase, könntest Du im Metaverse künftig passende Düfte zu den Inhalten riechen, etwa eine Blumenwiese oder frisch gebackene Ofenpizza.

Das Unternehmen bHaptics hatte zur CES 2023 neue VR-Handschuhe dabei, mit denen Du Gegenstände oder Personen in der virtuellen Welt ertasten kannst. Neu ist die Idee nicht: Mit dem Tacsuits bietet der Hersteller schon ein Wearable, das Metaverse-Erlebnisse am Körper spürbar macht.

CES 2023: Technik-Neuheiten für Virtual-Reality-Fans

Neben den spezielleren VR-Innovationen gab es auf der CES 2023 auch Technik für klassische VR-Anwendungen zu sehen. HTC erweitert sein Virtual-Reality-Portfolio mit der HTC Vive XR Elite, die dank eigenem Akku ohne Anschluss an einen PC oder eine Konsole auskommt. Zum Start der VR-Brille sollen rund 100 Inhalte verfügbar sein, die vor allem das eigene Metaversum befeuern: das Viverse. Um Serien oder Filme zu streamen, kannst Du das Headset auch mit Deinem Smartphone koppeln.

Sony hat bereits vor der CES angekündigt, im Februar die neue VR-Brille PlayStation VR2 auf den Markt zu bringen. Mit vier Kameras erfasst das Headset unter anderem die Bewegungen des Controllers und die Blickrichtungen der Spielerin oder des Spielers.

Hier erfährst Du mehr dazu:

Künstliche Intelligenz für personalisierte Services und optimierte Software

Zum Ende des vergangenen Jahres haben Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) einen enormen Sprung gemacht – durch Chatbot-Programme wie ChatGPT oder Text-zu-Bild-Generatoren wie DALL-E zumindest in den Fokus der Öffentlichkeit. Für personalisierte Funktionen und die Optimierung von Geräten setzen Entwickler:innen jedoch schon länger auf KI. Dank intelligenter Software lernen Geräte ihre Nutzer:innen immer besser kennen und stellen sich auf sie ein. Die Leviathan V2 Pro-Soundbar von Razer zum Beispiel behält Gamer:innen mit einer Infrarotlinse im Blick und passt den Sound mithilfe von KI an deren Ohren an.

Die aktuellen Neo QLED-TVs von Samsung nutzen eine KI-gestützte Deep Learning Technologie, um überzeugende High Dynamic Range Effekte (HDR) zu erzeugen. Ein Rundblick auf der CES 2023 deutete darauf hin, dass sich der KI-Trend 2023 in vielen Anwendungsbereichen fortsetzen wird.

Smarte E-Autos auf der CES 2023: Highlights mit Überraschungseffekt

Seit einigen Jahren ist die CES auch für Autohersteller ein wichtiges Event. Statt smarter Entertainment-Systeme stellen sie bei der Elektronikmesse mittlerweile komplette Fahrzeuge vor. Volkswagen rollte in diesem Jahr mit der elektrischen Limousine ID.7 an. Dank aerodynamischem, energiesparendem Design soll der E-Flitzer mit einer vollen Ladung bis zu 700 Kilometer weit fahren.

Wie bereits im Vorjahr brachte BMW zur CES 2023 wieder einen besonderen Hingucker mit. Der bayerische Autobauer hat seinen BMW i Vision Dee nun mit einer E-Ink-Folie ummantelt, die 32 verschiedene Farbtöne darstellen kann. Auf Knopfdruck sind mit der neuen E-Ink-Technologie nahezu unendliche Variationen und Muster möglich. Bei dem bunten Konzeptfahrzeug lohnte sich aber auch ein Blick ins Innere: Hier präsentierte BMW ein Head-up-Display, das sich über die gesamte Windschutzscheibe erstreckt.

Neues fürs Smart Home: Gesundheits-Check vom Klo und Sport am Schreibtisch

Auch für das Smart Home gab es auf der CES 2023 Technik-Neuheiten zu entdecken. Samsung stellte mit der SmartThings Station einen praktischen Hub für die smarte Haustechnik vor. Kompatible Geräte, wie zum Beispiel Produkte mit Matter-Support, sollen einfach durch das Scannen eines QR-Codes verbunden werden können.

Zwischen neuen High-End-Geräten und Innovationen zogen auf der CES 2023 auch wieder einige Kuriositäten die Aufmerksamkeit auf sich. Mit dem U-Scan zum Beispiel möchte das E-Health-Unternehmen Withings die heimische Toilette in ein Mini-Labor für Urintests verwandeln. Einmal in der Kloschüssel montiert, erfasst das Gerät Gesundheitsdaten und wertet über eine App Informationen zur Ernährung und zum Stoffwechsel aus.

Einen interessanten Ansatz verfolgt auch Acer mit einer sportlichen 2-in-1-Innovation für das Homeoffice. Mit dem Fahrrad-Schreibtisch eKinekt BD 3 strampelst Du Dich fit und erzeugst dabei sogar Strom. Dieser fließt über integrierte USB-Anschlüsse im Tisch zum Beispiel direkt in Deinen Laptop, Dein Tablet oder Dein Smartphone.

Apropos Smartphone: Mit neuen Handy-Flaggschiffen halten sich die Hersteller auf der CES bekanntlich zurück. Umso mehr können wir uns auf die Smartphone-Enthüllungen beim Mobile World Congress (MWC) freuen, der am 27. Februar 2023 in Barcelona startet.

Welche Neuheiten und Technik-Trends waren Deine Highlights der CES 2023? Schreib es uns in die Kommentare!

