Black Week-Deals bei Vodafone: Sichere Dir die neusten Samsung-Smartphones zum Top-Preis

Xperia 1 IV vs. Galaxy S22 Ultra: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Sony hat Mitte Mai das Xperia 1 IV vorgestellt: Das Flaggschiff der Japaner für 2022 wartet mit einer starken Kamera, einem Klinkenanschluss für Kopfhörer und einem breiten Funktionsumfang auf. Doch wie ist die Ausstattung des Xperia 1 IV im Vergleich mit der des Galaxy S22 Ultra von Samsung? Das erfährst Du hier!Design Das Design des Xperia 1 IV orientiert sich am Vorgänger: Das High-End-Smartphone ist genauso groß wie das Xperia 1 III und nach IP65/IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Allerdings darfst Du das Handy Sony zufolge nicht vollständig in Wasser eintauchen, da sonst die Garantie erlischt. Auch in Bezug auf das Gewicht bleibt (fast) alles beim Alten – lediglich ein Gramm Unterschied liegen zwischen dem alten und dem neuen Modell. Mit 185 Gramm ist das Xperia 1 IV immer noch eines der leichtesten Flaggschiffe. Das Galaxy S22 Ultra von Samsung wiegt beispielsweise knapp 228 Gramm. Xperia 1 IV vs. Xperia 1 III: Das unterscheidet die Sony-Smartphones Apropos Galaxy ...