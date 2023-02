Apps funktionieren im WLAN nicht – oder nur langsam: Das kannst Du tun

Featured: Dein bestes WLAN: So holst Du alles aus Deinem Heimnetz heraus

Eine Video-Konferenz im Homeoffice, Serien streamen, entspannt zocken, auf dem Smartphone surfen oder mit den Enkeln via Facetime telefonieren – gutes WLAN war noch nie so wichtig wie heute. Doch wie kannst Du Dein WLAN optimieren? Ganz einfach: Vodafone steht Dir dabei zur Seite. Unser WLAN-Experte Patryk zeigt Dir in unserer WLAN-Video-Reihe, wie Du alles aus Deinem Heimnetz holst. Mit der richtigen Router-Position breitet sich Dein WLAN optimal aus Der neue Router ist angekommen und die Vorfreude steigt. Oder Du merkst schon länger, dass Dein WLAN verbessert werden muss, weißt aber nicht genau wie. Dann kannst Du entweder auf die Vodafone WLAN-Hilfe-Seite zurückgreifen oder hier unseren Tipps und Tricks folgen. Du möchtest immer gutes WLAN mit maximaler Performance haben? Dann stelle Deinen Router so auf, dass sich die Funkwellen optimal ausbreiten können. Worauf Du dabei achten solltest, verrät Dir unser WLAN-Experte Patryk hier im Video: Mikrowellen, ...