Fakeshops auf der Spur mit dem Ampel-Check

Künstliche Intelligenz kämpft gegen Fake Shops im Internet

Mit Hilfe künstlicher Intelligenz aus Wien will der Freistaat Bayern den Kampf gegen betrügerische Internet-Händler verstärken. «Fake Shops sind zu einer echten Internet-Plage geworden», sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Am Donnerstag unterzeichnete er in München eine Kooperationsvereinbarung mit Helmut Leopold vom AIT Austrian Institute of Technology. Gemeinsam mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) sollen die Wiener Experten den so genannten Fake Shop Detector zur Erkennung solcher Anbieter weiterentwickeln und an die Bedürfnisse der Strafverfolgungsbehörden anpassen.